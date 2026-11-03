Ocho alcaldes de Tolima en mora de implementar comités contra la trata de personas

De manera inmediata y sin más dilaciones, la Procuraduría General de la Nación exigió a las alcaldías de Ortega, Lérida, Líbano, Piedras, Alvarado, Venadillo, San Antonio y Purificación, en el departamento de Tolima, por la no implementación de planes para enfrentar el delito de la trata de personas.

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Por eso, desde la Procuraduría pidieron “adoptar medidas prioritarias para garantizar la conformación, activación y funcionamiento efectivo de los comités municipales de lucha contra la trata de personas”.

La actuación preventiva se originó tras conocerse, durante la tercera sesión del Comité Departamental para la Prevención de la Trata de Personas, que estos municipios no cuentan aún con sus respectivos comités debidamente conformados y en funcionamiento, por lo que se requiere verificar el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones locales.

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En este sentido, el ente de control solicitó garantizar la instalación de los comités, la realización periódica de sus sesiones, la formulación de planes de acción territoriales y el desarrollo de campañas de prevención.

Asimismo, “requirió adoptar y divulgar rutas de atención integral para proteger a las víctimas y sobrevivientes de este delito, con especial atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad”, informaron desde la Procuraduría General de la Nación.

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Finalmente, la Procuraduría pidió a las alcaldías un informe con los soportes documentales sobre el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso de no contar con los comités activos, explicar las razones y presentar un cronograma de las acciones previstas para su conformación y puesta en marcha.