Federico Gutiérrez reacciona al llamado de la Procuraduría a Daniel Quintero: “Uno más”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comentó la apertura de pliego de investigación de la Procuraduría contra Daniel Quintero: “Uno más. Creyeron que el robo que le hicieron a Medellín iba a quedar en la impunidad. Yo me comprometí a denunciar todo para que respondieran ante la justicia y así lo he hecho”.

Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín

La Procuraduría investiga al exalcalde de Medellín por presunta participación en política. “La conducta investigada habría tenido lugar en desarrollo de una entrevista que él concedió y cuyo video se habría conocido mediante la red social TikTok. Al parecer, manifestó su opinión apoyando un candidato y rechazando expresamente el otro, en el marco de la segunda vuelta presidencial”, señaló en un comunicado.

“A juicio del ente disciplinario, Quintero Calle, al parecer, optó por participar indebidamente en política, acción con la que pudo ocasionar una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La presunta falta disciplinaria endilgada al exsuperintendente de Salud fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo”, agregó la entidad.