Procuraduría formuló pliego de cargos en contra de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín

Daniel Quintero deberá responder ante la procuraduría por presunta participación indebida en política a favor del candidato de la izquierda Iván Cepeda Castro, mientras era funcionario público del gobierno de Gustavo Petro.

Daniel Quintero reaccionó a la orden de prisión contra su hermano: “Fuerza, Miguel. Creo en ti”

Los hechos tienen que ver con una entrevista entre la primera y segunda vuelta presidencial.

“La conducta investigada habría tenido lugar en desarrollo de una entrevista que él concedió y cuyo video se habría conocido mediante la red social Tik Tok. Al parecer, manifestó su opinión apoyando un candidato y rechazando expresamente el otro, en el marco de la segunda vuelta presidencial”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

El organismo agregó: “A juicio del ente disciplinario, Quintero Calle, al parecer, optó por participar indebidamente en política, acción con la que pudo ocasionar una presunta violación a los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La presunta falta disciplinaria endilgada al exsuperintendente de Salud fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo”.

Hermano de Daniel Quintero es enviado a la cárcel

Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde, investigado por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), fue trasladado a la cárcel la semana pasada por las autoridades.

El exconcejal, señalado por la Fiscalía como el cerebro de un entramado para saquear recursos del Amva, estaba en casa por cárcel desde el 2 de octubre, pero este viernes el juez primero penal del circuito de Medellín revocó esa medida y ordenó su traslado a un centro de reclusión que el Inpec defina.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero se pronunció sobre la medida de casa por cárcel para su hermano, Miguel Quintero. Foto: Semana/Redes sociales

Al conocer los hechos, el exalcalde escribió en X: “Fuerza, Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de cómo se manipularon las pruebas, los testimonios y quiénes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”, aseveró Daniel Quintero al fijar su posición frente al fallo del despacho penal y reiterar el apoyo de su núcleo familiar durante el proceso.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, aseguró: “Luego de que apeláramos la decisión que había tomado un juez de darle casa por cárcel, justo que lo llevó a la mansión que construyó con los recursos que se robó de Medellín, un juez de la República acaba de ordenar la captura de Miguel Quintero y trasladarlo a una cárcel”.

“Son los responsables del robo que le hicieron a Medellín; que se termine de hacer justicia, faltan mucho y, por supuesto, el jefe de la banda”, puntualizó.

“Lo que denunciamos durante cuatro años no era un invento ni un ataque político. Hoy un juez dice que la casa por cárcel no era suficiente. Medellín merece que la justicia llegue hasta el final”, aseguró Sebastián López, quien durante cuatro años fue una de las voces más críticas del Concejo de Medellín frente a la administración del exalcalde Daniel Quintero.