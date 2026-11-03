¿Seguirá temblando en Tolima? Servicio Geológico revela detalles de las réplicas y las fallas activas

El Servicio Geológico Colombiano se encuentra realizando seguimientos tras el temblor que sacudió varias regiones de Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, con su epicentro en Chaparral, en el departamento del Tolima.

Habla alcalde de Chaparral, epicentro del sismo, y en donde este año se han presentado más de 210 movimientos telúricos

Carolina García Londoño, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, entregó nuevos detalles de lo sucedido que hizo que cientos de familias evacuaran sus viviendas.

“Desde el Servicio Geológico Colombiano informamos que hoy, 3 de noviembre, a las 4:13 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 5,6, con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, y una profundidad superficial de aproximadamente 19 kilómetros. Este evento fue sentido en diferentes zonas del país”, explicó la funcionaria.

Asimismo, dio a conocer que en menos de dos horas pudieron contabilizar cinco réplicas de menor magnitud. “Desde el sismo principal y con corte a las 5:45, nuestra Red Sismológica Nacional ha registrado cinco réplicas con magnitudes entre 2,1 y 3,5. Estos movimientos hacen parte de la actividad sísmica que continúa siendo monitoreada en la zona”, precisó García Londoño.

La funcionaria también se pronunció sobre las condiciones geológicas que tiene el departamento del Tolima, que está atravesado por diferentes estructuras tectónicas que pueden generar movimientos sísmicos.

“Les recordamos que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica. Desde el Servicio Geológico Colombiano mantenemos el seguimiento permanente de esta actividad y continuaremos informando oportunamente sobre cualquier novedad”, sostuvo.

El Servicio Geológico Colombiano recibió al menos 3.800 reportes ciudadanos relacionados con el movimiento telúrico de este martes.

“De acuerdo con la actualización de las 5:40, se han recibido más de 3.800 reportes de sismo sentido a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia. Bogotá concentra más de 1.000 reportes, seguida de Valle del Cauca, con 940, y Tolima, con 460. Estos registros corresponden a los reportes ciudadanos sobre el movimiento sísmico”, detalló la funcionaria.

Gobernadora del Tolima y alcalde Carlos Fernando Galán entregan un primer balance sobre el sismo

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que el monitoreo permanece activo para identificar nuevos movimientos en el área del epicentro. Finalmente, García Londoño hizo un llamado a los ciudadanos para que mantengan la tranquilidad y consulten únicamente información verificada, especialmente ante la circulación de mensajes relacionados con posibles nuevos temblores.

“Invitamos a la ciudadanía a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades locales y evitar difundir información que no provenga de los canales oficiales, como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, concluyó.

Las autoridades continúan evaluando las consecuencias del movimiento sísmico en los municipios cercanos al epicentro, mientras el organismo técnico mantiene la vigilancia sobre la actividad geológica.