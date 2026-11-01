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Noviembre inicia con temblor en Colombia: SGC entregó detalles de los sismos registrados durante la mañana de este domingo

El sismo fue percibido en varios municipios ubicados en las inmediaciones de la cordillera Oriental de los Andes.

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Redacción Nación
1 de noviembre de 2026 a las 7:41 a. m.
Este 1 de noviembre se reportaron dos nuevos temblores en Colombia.
Este 1 de noviembre se reportaron dos nuevos temblores en Colombia. Foto: Getty Images

Un nuevo temblor generó zozobra en la mañana de este domingo, 1 de noviembre, en el departamento de Santander, así como en otras regiones del Tolima y Cundinamarca. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), un sismo de 3.1 en la escala de Richter se registro en Los Santos a las 6:07 a. m.

El boletín detallado de la entidad técnica precisó que el movimiento tuvo una profundidad de 153 kilómetros, factor determinante para que la sacudida sea o no percibida de manera leve o intensa por los pobladores de la zona.

Las coordenadas del epicentro se situaron muy cerca de cabeceras municipales históricamente propensas a la actividad geológica, ubicándose a 13 kilómetros de Jordán y a 15 kilómetros de Zapatoca, en el departamento de Santander.

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Sin embargo, este no ha sido el único movimiento sísmico registrado en Colombia durante la jornada. El más reciente ocurrió a las 7:47 a. m. en el municipio de Chaparral, Tolima, y tuvo una magnitud de 2,7. Previamente, durante la madrugada de este domingo, se reportaron otros tres temblores en el mismo departamento, cuyas magnitudes fueron inferiores a esta cifra.

Según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los sismos registrados en el departamento del Tolima han sido superficiales, es decir, se han producido a profundidades menores de 30 kilómetros.

La actividad sísmica en Colombia está relacionada con los movimientos que ocurren bajo tierra.
Tres placas interactúan bajo el territorio y generan condiciones para que ocurran sismos. Foto: Getty Images

Hasta el momento, los organismos de socorro de Risaralda y Chocó no reportan personas lesionadas ni daños materiales tras la sacudida. Las unidades operativas mantienen la revisión en los sectores rurales, mientras el Servicio Geológico Colombiano continúa con el seguimiento a la actividad de la zona.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad oficial encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. La recomendación es consultarla siempre como fuente principal de información.