Noviembre inicia con temblor en Colombia: SGC entregó detalles de los sismos registrados durante la mañana de este domingo

Un nuevo temblor generó zozobra en la mañana de este domingo, 1 de noviembre, en el departamento de Santander, así como en otras regiones del Tolima y Cundinamarca. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), un sismo de 3.1 en la escala de Richter se registro en Los Santos a las 6:07 a. m.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-01, 06:07 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 153 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/k5UoF1wknj — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 1, 2026

El boletín detallado de la entidad técnica precisó que el movimiento tuvo una profundidad de 153 kilómetros, factor determinante para que la sacudida sea o no percibida de manera leve o intensa por los pobladores de la zona.

Las coordenadas del epicentro se situaron muy cerca de cabeceras municipales históricamente propensas a la actividad geológica, ubicándose a 13 kilómetros de Jordán y a 15 kilómetros de Zapatoca, en el departamento de Santander.

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Sin embargo, este no ha sido el único movimiento sísmico registrado en Colombia durante la jornada. El más reciente ocurrió a las 7:47 a. m. en el municipio de Chaparral, Tolima, y tuvo una magnitud de 2,7. Previamente, durante la madrugada de este domingo, se reportaron otros tres temblores en el mismo departamento, cuyas magnitudes fueron inferiores a esta cifra.

Según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los sismos registrados en el departamento del Tolima han sido superficiales, es decir, se han producido a profundidades menores de 30 kilómetros.

Tres placas interactúan bajo el territorio y generan condiciones para que ocurran sismos. Foto: Getty Images

Hasta el momento, los organismos de socorro de Risaralda y Chocó no reportan personas lesionadas ni daños materiales tras la sacudida. Las unidades operativas mantienen la revisión en los sectores rurales, mientras el Servicio Geológico Colombiano continúa con el seguimiento a la actividad de la zona.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad oficial encargada de vigilar y estudiar la actividad sísmica que se presenta diariamente en distintas zonas del territorio nacional. La recomendación es consultarla siempre como fuente principal de información.