Un incendio estructural de grandes proporciones generó una emergencia la tarde de este sábado 31 de octubre en el barrio Galán de Manizales, Caldas.

Las llamas afectaron seis viviendas del sector conocido como Las Marraneras, lo que obligó a desplegar un operativo de los organismos de socorro para evitar que el fuego se extendiera a otras construcciones.

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La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, con el acompañamiento de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja y la Policía Nacional.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

Según explicó Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, el fuego se habría originado en un espacio destinado a procesos de reciclaje.

Al llegar al lugar, los bomberos desplegaron inicialmente maniobras defensivas para impedir que las llamas alcanzaran otras edificaciones.

Posteriormente, realizaron las acciones ofensivas para contener y controlar la conflagración.

La emergencia representó un desafío para los equipos de respuesta debido a las características de las construcciones afectadas, algunas elaboradas con materiales como esterilla y bahareque, que facilitaron la propagación del fuego.

Una vez controladas las llamas, los organismos de socorro continuaron con las labores de atención y verificación en el sector.

Aunque el reporte preliminar señala que el fuego comenzó en un área destinada a actividades de reciclaje, las circunstancias que provocaron la emergencia todavía no están establecidas.

Incendio dejó varias familias afectadas. Foto: Foto redes sociales

Por esta razón, la Unidad de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos adelantarán las investigaciones correspondientes, para determinar el origen del incendio y establecer las condiciones en las que se propagó a las viviendas cercanas.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la evaluación de las afectaciones y en la identificación de las necesidades de las familias que resultaron perjudicadas por la emergencia.

Tras controlar el incendio, la Unidad de Gestión del Riesgo comenzó la caracterización de las familias afectadas para establecer sus condiciones y determinar qué tipo de asistencia necesitan.

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El director de la entidad señaló que se gestionarán ayudas humanitarias de emergencia, entre ellas alimentos no perecederos, frazadas y enseres.

También se contempla la posibilidad de entregar subsidios de arrendamiento a las personas que requieran una solución temporal de vivienda.