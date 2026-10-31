Voraz incendio en una vivienda de Santa Marta dejó tres muertos: dos menores de edad y una mujer de 54 años

Una tragedia se registró este sábado 31 de octubre en Santa Marta, luego de que un incendio sorprendiera a una familia mientras dormía en su vivienda, ubicada en el sector Brisas del Nevado, en el barrio Santa Cruz. La emergencia, ocurrida hacia las 5:30 de la mañana, dejó tres personas muertas y cuatro heridas, en medio de momentos de angustia.

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Entre las víctimas mortales se encuentra Adriana Ortiz, una pastora de 54 años, además de dos menores de edad: una niña de siete años y un niño de cuatro. El incendio ocurrió cuando la ciudad se preparaba para las celebraciones de Halloween.

Durante la emergencia, vecinos y uniformados de la Policía intentaron rescatar a los integrantes de la familia mientras el fuego consumía la vivienda. Los dos menores fueron trasladados a centros asistenciales: la niña ingresó al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y el niño a la Clínica El Nogal. Sin embargo, ambos llegaron sin signos vitales, pese a los esfuerzos por auxiliarlos.

#Atención Momentos de angustia se viven a esta hora en el barrio Santa Cruz de Santa Marta, donde un feroz incendio consume una vivienda del sector. Unidades del Cuerpo de Bomberos avanzan en intensas labores para sofocar las llamas y evitar que la emergencia se extienda a predios vecinos. De manera preliminar, se confirma que varias personas resultaron heridas, entre las que se encuentran niños que tuvieron que ser evacuados de urgencia y trasladados al centro de salud más cercano para recibir atención médica inmediata. La comunidad permanece en alerta a la espera de un reporte oficial sobre las causas de la conflagración. — burbujapolitica (@burbujapolitica) October 31, 2026

Por su parte, Adriana Ortiz quedó atrapada dentro del inmueble y falleció en el lugar de los hechos. Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, las tres personas eran familiares del edil de la localidad 1, Juan Felipe García. La mujer era su madre, mientras que los niños eran su hermana y su sobrino.

“Expreso mis más sinceras condolencias al edil de la localidad 1, Juan Felipe García, quien, según la información que hemos recibido, perdió a su madre, su hermana y su sobrino en esta tragedia”, señaló el mandatario a través de X.

Muy doloroso el balance que se registra a esta hora del incendio ocurrido durante la madrugada de hoy en el sector de Brisas del Nevado, en Santa Cruz, que lamentablemente deja dos niños y una mujer fallecidos, así como cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica. Expreso mis más sinceras condolencias al edil de la localidad 1, Juan Felipe García, quien, según la información que hemos recibido, perdió a su madre, su hermana y su sobrino en esta tragedia. Solicito a las autoridades competentes avanzar rápidamente con la investigación para determinar la causa del incendio. El incendio ya se encuentra controlado. Desde que conocimos la emergencia, hemos estado en el lugar, coordinando las acciones de atención a través de la Ogricc y la Secretaría de Salud Distrital, por medio del CRUE, en articulación con el Cuerpo de Bomberos. Asimismo, estamos brindando acompañamiento psicosocial a las familias afectadas en este difícil momento. Mis oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida y con las personas heridas, por su pronta recuperación. Toda nuestra solidaridad y el respaldo de la Administración Distrital para quienes hoy enfrentan esta dolorosa tragedia. — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) October 31, 2026

De acuerdo con las primeras versiones, el incendio se desató cuando los integrantes de la familia dormían, por lo que fueron sorprendidos por las llamas en medio de su descanso. La intensidad con la que avanzó el fuego habría complicado la evacuación del inmueble y desatado una emergencia que requirió la intervención de vecinos, policías y equipos de rescate.

Los videos difundidos posteriormente dejaron en evidencia la desesperación que se vivió en el sector, donde varias personas intentaron auxiliar a los afectados y sacarlos de la vivienda. Mientras algunos buscaban trasladar a los heridos a centros médicos, otros permanecían atentos a las labores de rescate de quienes aún estaban dentro del inmueble.