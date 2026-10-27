Falleció Molly, perra que saltó al vacío para huir de un incendio en Neiva: “no resistió más”

Vecinos de un conjunto residencial en Neiva intentaron amortiguar el golpe con una sábana, pero la perrita chocó contra el balcón de otro apartamento antes de caer al suelo. En la tarde de este martes 27 de octubre, confirmaron su fallecimiento.

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Molly, una perrita que quedó atrapada durante un incendio en un edificio residencial de Neiva, falleció después de saltar desde un quinto piso para escapar de las llamas. La caída le provocó varias lesiones y recibió atención veterinaria por varias horas.

La emergencia ocurrió el 26 de octubre de 2026 en el conjunto residencial Torres de Alejandría, en el oriente de la capital del Huila. Mientras el fuego avanzaba dentro del apartamento, los residentes advirtieron que la mascota permanecía en un balcón, rodeada por el humo y sin una salida evidente.

En videos que circularon en redes sociales quedó registrado el momento en que Molly cruzó las barandas y se lanzó desde la altura. Abajo, varios vecinos sostenían una sábana con la intención de amortiguar el impacto y evitar que el animal golpeara directamente contra el suelo.

Molly, perrita fallecida luego de saltar de un quinto piso en Neiva huyendo de un incendio Foto: Cuenta de X Plataforma ALTO / Montaje SEMANA

Sin embargo, el intento de rescate no salió como esperaban. Durante la caída, la perrita chocó contra la estructura de otro balcón y después terminó en el piso. Los residentes se acercaron para auxiliarla y coordinar su traslado a un centro veterinario.

Las lesiones que sufrió Molly tras la caída

Inicialmente, la supervivencia de la mascota fue confirmada en publicaciones difundidas a tempranas horas del 27 de octubre. La cuenta de la organización Plataforma ALTO informó que Molly estaba viva y recibía atención veterinaria.

Molly, perrita fallecida luego de saltar de un quinto piso en Neiva huyendo de un incendio Foto: Cuenta de X Plataforma ALTO / Montaje SEMANA

Según esa publicación, la perrita presentaba quemaduras, una lesión en la boca y una posible fractura. Otra cuenta que reportó el caso también señaló que el animal permanecía bajo atención médica mientras la comunidad se unía para apoyar su recuperación.

Lastimosamente, sobre las 5:30 de la tarde, se conoció que, a pesar de que en la veterinaria trataron de hacer todo lo posible, Molly falleció. “Tenía quemaduras que comprometían el 70 y un 80 % de su cuerpo”, manifestaron quienes la atendieron.

Bomberos controlaron el incendio en el edificio

Mientras algunos residentes auxiliaban a Molly, otras personas utilizaron mangueras y extintores para intentar evitar que las llamas alcanzaran otras áreas del conjunto residencial.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva desplegó varias máquinas y unidades para atender la emergencia. Helmer Pérez Cerquera, teniente y comandante de la institución, explicó que los equipos encontraron el incendio en un apartamento ubicado en el quinto piso y realizaron las maniobras necesarias para extinguirlo.

El fuego fue controlado y dejó daños materiales en la vivienda afectada. La emergencia generó preocupación entre los habitantes del conjunto, tanto por el riesgo que representaban las llamas como por la situación de la mascota.

El caso de Molly quedó registrado en videos que muestran el momento del salto y el intento de los vecinos por recibirla.