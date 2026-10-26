Perrita sobrevivió luego de estar atrapada en la nieve durante 50 horas, tras avalancha; su rescate fue en helicóptero

LouLou, una perrita mestiza de husky y caniche de cuatro años, protagonizó una historia de supervivencia que conmovió a muchas personas en Alaska. Después de quedar atrapada en una zona montañosa por una avalancha, permaneció más de 50 horas sola en medio de la nieve, hasta que dos pilotos voluntarios lograron encontrarla desde un helicóptero.

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Todo ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando LouLou caminaba en el Parque Estatal Chugach, al norte de Anchorage, junto a Brian Shum, pareja de su tutora, Lauren Padawer, y Richard Rayees, otro excursionista. De repente, una avalancha los sorprendió y los arrastró aproximadamente 150 metros por una ladera rocosa.

Los dos hombres sufrieron heridas graves y fueron evacuados al hospital por un equipo de la Guardia Nacional Aérea de Alaska. Sin embargo, durante el operativo de rescate no lograron encontrar a la perrita, cuyo paradero se convirtió en una preocupación para su familia.

Lauren se encontraba fuera del país cuando recibió la noticia, pero no estaba dispuesta a rendirse. Por eso, recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y consiguió reunir a más de 20 voluntarios que participaron en la búsqueda.

Una de las pistas más importantes fue el pequeño localizador que LouLou llevaba en el collar. Aunque las primeras señales no permitían establecer su ubicación exacta, Lauren comparó las coordenadas con mapas e imágenes satelitales para delimitar la zona donde podría encontrarse.

La búsqueda también contó con un dron equipado con cámara térmica y un perro entrenado para detectar olores. Finalmente, los pilotos Amanda Barker y Dave Beckett se sumaron a la misión con un helicóptero privado.

Después de varios intentos, ambos volvieron a sobrevolar el área y vieron huellas de patas sobre la nueve recién caída. Al seguir el rastro por la ladera, encontraron a LouLou sentada, aparentemente esperando que alguien llegara por ella.

“Esperó pacientemente a que llegáramos. No nos iuzo subir hasta donde estaba”, explicó Barker a Alaska Public Media.

Los pilotos aterrizaron en un lugar seguro y caminaron varios cientos de metros hasta alcanzar a la perrita. Aunque temían que el ruido del helicóptero la asustara, LouLou permaneció tranquila y permitió que se acercaran.

Después, la abrigaron con una chaqueta acolchada y la trasladaron a Wasilla, donde pudo recibir atención veterinaria.

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Cuatro días después de la avalancha, el 14 de octubre, Lauren finalmente volvió a abrazar a su compañera. La revisión médica confirmó que LouLou se encontraba bien, pese a las duras condiciones que había soportado. Solo presentaba un colmillo dañado y una lesión en un dedo de la pata.

Aunque no se sabe exactamente cómo sobrevivió durante tantas horas en la nieve, su historia terminó con un reencuentro esperado y una familia agradecida por el trabajo de quienes nunca dejaron de buscarla.