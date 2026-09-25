Gato quedó atrapado tras el terremoto en Pereira y 45 días después lo rescataron

El rescate de un gato que permanecía en lo alto de un edificio en el barrio Guayacanes, en Cuba, Pereira, tuvo un final feliz. El felino fue sacado del lugar por integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos el 22 de septiembre, en un operativo que ocurrió 45 días después del terremoto del pasado 10 de agosto.

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La situación quedó registrada en un video publicado por la cuenta de Instagram @pereiraenvivo. Allí se puede ver a los rescatistas adelantando las labores para llegar hasta el animal, que estaba en el techo y no encontraba una manera de regresar al suelo.

Uno de los bomberos contó durante la intervención que el gato llevaba varios días en ese lugar. “Acá tenemos un gatico que estaba en el techo de esta edificación y llevaba varios días atrapado en el techo. Él no tenía cómo descender”, explicó mientras el equipo preparaba el procedimiento.

Para lograr que el gato entrara en la jaula, los rescatistas utilizaron una trampa. El operativo también contó con el apoyo de un dron, herramienta que permitió comprobar desde arriba si el gato ya estaba dentro del dispositivo antes de retirarlo.

“Ya con la ayuda del dron y demás ya verificamos que el gatico ya se encuentra en la jaula”, señaló el bombero. Después de confirmar que el animal estaba asegurado, los integrantes del organismo de socorro pudieron completar el rescate.

Una vecina que aparece en la grabación también habló sobre el caso. La mujer aseguró que conocía al gato y que solía alimentarlo antes del terremoto. Además, explicó que durante el tiempo que estuvo en el edificio, se mantuvo pendiente de lo que pudiera pasarle.

“Me tenía en vilo porque el gatico estaba desde el terremoto allá en ese edificio”, dijo la mujer. Aunque ella relacionó la permanencia del animal con el día del sismo, el bombero precisó durante el procedimiento que llevaba varios días atrapado.

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Después de que lo retiraran del techo, el gato fue encontrado en buen estado de salud y quedó bajo el cuidado de una mujer de la comunidad. La vecina, además, manifestó que seguirá ayudándolo y estará pendiente de su bienestar.

“A este gatico le daba de comer antes del terremoto, le daba de comer, y ahora vuelvo otra vez a seguir insistiendo para cuidarlo mucho”, señaló. Así terminó el rescate de un animal que necesitó la intervención de los bomberos para salir de la estructura.