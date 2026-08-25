¿Qué hacer con su mascota durante una emergencia? Estas tres medidas podrían marcar la diferencia

Las emergencias pueden ocurrir en cuestión de segundos y obligar a las familias a abandonar sus viviendas rápidamente. En medio de ese escenario, las mascotas también deben formar parte de los planes de prevención y evacuación, pues dejar las decisiones sobre su cuidado para el último momento puede complicar aún más la situación.

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Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head Latam Seeds de Royal Canin, señaló que para muchas personas sus animales de compañía son un integrante más de la familia, por lo que su protección también debe planearse con anticipación.

“Dejar su protección para el último momento puede hacer aún más difícil una situación que ya es inesperada. Prepararse también es una forma de cuidarlos y de darles tranquilidad cuando más lo necesitan”, explicó Figueroa.

El kit que debería tener listo para su mascota

Una de las principales recomendaciones es preparar un bolso de evacuación exclusivo para la mascota y mantenerlo en un sitio de fácil acceso, de manera que pueda tomarse rápidamente si es necesario abandonar la vivienda.

Entre los elementos que debería contener están alimento habitual para varios días, agua potable, recipientes para comida y agua, medicamentos de uso frecuente, botiquín, copias de los registros de vacunación y otros documentos veterinarios, además de correa, arnés o guacal y elementos básicos de limpieza. En caso de que se pierdan, también es importante tener fotos actuales de usted con sus mascotas.

En caso de que el animal requiera cuidados especiales, el contenido debe ajustarse a sus necesidades particulares para intentar mantener sus rutinas de alimentación y atención incluso durante la emergencia.

Identificar a la mascota puede ser clave si se pierde

Otro de los riesgos durante una evacuación es que perros o gatos terminen separados de sus familias. Por ello, se recomienda que tengan una placa visible con información de contacto actualizada.

Además de verificar periódicamente que el número de teléfono pueda leerse correctamente y siga vigente, quienes tengan mascotas con microchip deberían mantener actualizados los datos asociados a este sistema de identificación.

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No dejar a perros y gatos para el último momento

Tener listo el bolso no es suficiente. Las familias también deberían establecer previamente quién será responsable de sacar a la mascota si se ordena una evacuación y qué elemento utilizarán para transportarla de manera segura.

La recomendación es que los animales sean evacuados junto con sus tutores y no sean dejados para el final. También resulta importante definir con anterioridad el lugar al que se trasladará la familia y comprobar que allí esté permitido el ingreso de mascotas.

La preparación puede ser útil no solamente frente a un sismo. Estas medidas también pueden facilitar la reacción ante inundaciones, deslizamientos, incendios u otras situaciones que obliguen a abandonar rápidamente una vivienda, reduciendo las decisiones que deben tomarse bajo presión y ayudando a mantener protegidas a las mascotas durante la evacuación.