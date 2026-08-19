“Eso requiere una investigación”: Eder pone la lupa sobre edificios nuevos que colapsaron tras el terremoto; no descarta corrupción

Después del fuerte terremoto ocurrido en la madrugada del lunes 10 de agosto, se ha registrado un gran número de edificaciones colapsadas en diferentes zonas afectadas del país. Entre las principales ciudades impactadas se encuentra Cali, donde con el paso de las horas continúa aumentando la cifra de damnificados y se conocen nuevos detalles sobre las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

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En las últimas horas, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, se pronunció sobre el colapso de algunas edificaciones que, según señaló, eran relativamente nuevas. El mandatario manifestó su preocupación por esta situación, teniendo en cuenta que dichas construcciones debían cumplir con la normativa colombiana vigente en materia de sismorresistencia.

Asimismo, Eder aseguró que este panorama requiere una investigación para establecer las razones que llevaron al colapso de estas estructuras. De acuerdo con el alcalde, el Gobierno distrital ya comenzó a adelantar las primeras acciones y estableció contacto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con profesionales de la Universidad del Valle para realizar un “peritaje a fondo” que permita determinar qué ocurrió.

“Vamos a revisar las normas antisísmicas, los procesos de construcción y la inspección y vigilancia. Si encontramos malas prácticas o irregularidades, habrá responsables y acciones legales”, afirmó el alcalde durante su declaración.

Uno de los escenarios que planteó el mandatario es la posibilidad de que las actuales normas de sismorresistencia no hayan sido suficientes para responder ante un movimiento telúrico de las características del ocurrido el pasado 10 de agosto. Sin embargo, aclaró que esta es apenas una de las hipótesis que deberán ser evaluadas durante las investigaciones.

De igual manera, Eder planteó la posibilidad de que se hayan presentado irregularidades durante las diferentes etapas de construcción de algunas edificaciones, por lo que también se revisarán los procesos de inspección y vigilancia realizados antes de la emergencia.

“Si hubo corrupción, si hubo atajos que se tomaron durante la construcción, si no hubo una inspección o vigilancia adecuada de las construcciones, también lo queremos saber para tomar las medidas. Lo que se reconstruya en Cali debe estar a la altura y, si hay responsables de malos manejos o malas prácticas, pues los pondremos en evidencia”, aseguró Eder.

La revisión de estas estructuras será especialmente importante de cara al proceso de recuperación de la ciudad, pues las autoridades deberán determinar cuáles edificaciones pueden ser reparadas y cuáles representan un riesgo para la población.

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A más de una semana del terremoto, de magnitud 7,4, diferentes comunidades continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia. Muchas familias perdieron sus viviendas debido al colapso de estructuras en zonas del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Chocó, por lo que las labores de atención y recuperación continúan en los territorios afectados.

Ahora, además de atender las necesidades inmediatas de los damnificados, las autoridades tendrán el reto de establecer qué ocurrió con las construcciones que resultaron afectadas y garantizar que las futuras obras de recuperación cumplan con las condiciones necesarias para proteger a los ciudadanos ante nuevos eventos sísmicos.