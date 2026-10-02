Múltiples emergencias en Cali por aguacero de esta tarde: calles inundadas y carros atrapados

El pronóstico del Ideam se hizo realidad. Las fuertes lluvias que se esperaban para este fin de semana comenzaron este viernes, 2 de octubre, y provocaron estragos en algunas ciudades como Ibagué y Cali.

En esta ciudad, particularmente, las precipitaciones generaron múltiples llamadas por emergencias en el sur, de tal suerte que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se activó de manera preventiva para realizar seguimiento a las condiciones y poder atender a los afectados.

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Por ejemplo, desde el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali (Sgred), dijeron que en el sector de Pance se presentó encharcamiento total sobre la avenida Cañasgordas, a la altura de la carrera 121B, sin afectaciones reportadas en viviendas ni establecimientos comerciales. Una situación similar a la del sector de Ciudad Pacífica.

“Los encharcamientos generan congestión vehicular en estos sectores, por lo que los compañeros de la Secretaría de Movilidad adelantan desvíos para facilitar la circulación”, manifestó esa dependencia de la Alcaldía de Cali.

También fue reportada la caída de un árbol sobre la carrera 121 con calle 20, en inmediaciones del humedal El Retiro, situación atendida por funcionarios de la administración Distrital.

Como se mencionó anteriormente, Ibagué fue otra de las ciudades afectadas por las lluvias de esta tarde.

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Ante las autoridades fueron reportadas emergencias por inundaciones de calles, caídas de árboles y la evacuación del Teatro Tolima, donde se realizaba una ceremonia de graduación.

“Las fuertes precipitaciones registradas durante la tarde de este viernes en Ibagué ocasionaron afectaciones en la infraestructura del Teatro Tolima, mientras en este escenario se desarrollaban ceremonias de grado. De manera inmediata, se activaron las acciones de atención y verificación de la situación. Gracias a Dios, no se reportan personas heridas entre los asistentes a las actividades que se desarrollaban en el lugar”, indicó en sus redes sociales la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

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Los asistentes a esa ceremonia y sus familias vivieron un gran susto al ver cómo el agua se colaba por el techo del prestigioso escenario cultural de los tolimenses.

Según la gobernadora, se revisará la infraestructura para determinar el alcance de los daños.

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“La Gobernación del Tolima, a través de las entidades y equipos técnicos correspondientes, realizará una inspección detallada de la infraestructura, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas”, expresó.