Hombre habría incendiado su propia motocicleta para evadir un control de tránsito en Cali

Una motocicleta terminó incendiada en el sector de La Portada al Mar, en Cali, presuntamente en medio de un procedimiento de agentes de tránsito.

El hecho quedó registrado en video y generó diferentes versiones entre las personas que presenciaron la situación y posteriormente hicieron reportes en redes sociales.

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De acuerdo con la información preliminar conocida hasta ahora, una persona habría sido requerida por los agentes de tránsito durante el procedimiento y, al parecer, no habría querido acatar el requerimiento de las autoridades.

Posteriormente, según las versiones entregadas por personas que estaban en el lugar, la motocicleta habría sido encendida de manera intencional por su propio propietario, aparentemente con el propósito de evitar que fuera inmovilizada.

Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades y se espera que los organismos correspondientes entreguen detalles que permitan establecer con claridad cómo se desarrollaron los hechos.

Bomberos atendieron la emergencia

La situación provocó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Cali, que acudió al sector de La Portada al Mar para controlar el incendio de la motocicleta.

Bomberos atienden emergencia de motocicleta incendiada en La Portada al Mar, Cali el viernes 2 de octubre de 2026 Foto: Cuenta de X Magazín Pacífico / Montaje SEMANA

Para atender la emergencia, fue desplegada una máquina con cuatro unidades de bomberos, quienes realizaron las labores necesarias para controlar las llamas.

Parte de la situación quedó registrada en un video que empezó a circular posteriormente, mientras que en redes sociales también aparecieron reportes de personas que aseguraron haber presenciado lo ocurrido.

Por ahora, la información disponible se basa principalmente en estas versiones ciudadanas y en el registro audiovisual del hecho. Por ello, no está confirmado oficialmente que el propietario haya provocado el incendio ni cuáles fueron exactamente las circunstancias que llevaron a que la motocicleta terminara en llamas.

Las autoridades deberán esclarecer si el incendio ocurrió como consecuencia directa del procedimiento de tránsito y qué sucedió entre el momento en que la persona fue requerida y el instante en que la motocicleta comenzó a arder.

Mientras se conocen las declaraciones oficiales, el caso sigue a la espera de esclarecimiento en Cali y las imágenes del vehículo incendiado continúan generando interrogantes sobre lo sucedido durante el procedimiento en La Portada al Mar.