Vehículos

Quemó su moto porque le impusieron tres comparendos: así fue la desesperada reacción de motero infractor en Bogotá

Las autoridades realizaron operativos contra la invasión de andenes por parte de los motociclistas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Motociclista quemó su moto en mdio operativos de control por invasión de andenes.
Motociclista quemó su moto en mdio operativos de control por invasión de andenes. Foto: Montaje Semana / Getty

Un motociclista infractor, que había sido sorprendido en flagrancia por las autoridades de tránsito en un retén, optó por quemar su vehículo después de que le fueran impuestos tres comparendos.

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo
En agosto, las autoridades de Bogotá han impuesto más de 60 comparendos a motocicletas que han invadido por los andenes.
Las autoridades siguen adelantando operativos contra la invasión de andenes. Foto: Twitter Movilidad Bogotá.

Todo ocurrió en la carrera 30 con calle 12 sur, en Bogotá, en medio de operativos realizados para evitar que los motociclistas siguieran invadiendo los andenes poniendo en riesgo la vida de los peatones.

La actuación, adelantada por la Secretaría de Movilidad, estaba identificando y persuadiendo a los moteros que de forma irregular deciden transitar por las aceras, una clara infracción al Código Nacional de Tránsito contra la que se han venido endureciendo los controles, debido a a la proliferación de esta mala práctica por parte de algunos motociclistas.

Justamente, los hechos se dieron en medio de los operativos donde participaron agentes de tránsito, luego de que se identificara a un motociclista que estaba invadiendo el andén.

Vehículos

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Vehículos

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

Vehículos

¿Qué tan efectivo es buscar carro nuevo por ChatGPT? Concesionarios quedaron mal parados en reciente medición

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 24 de febrero; evite multas

Vehículos

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: así están las vías de la capital

Vehículos

Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de febrero: así rotará

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Vehículos

Fluye el tráfico hacia el norte de la ciudad: movilidad en Bogotá este jueves, 19 de febrero

Al momento de ser requerido por las autoridades, se confirmó que el sujeto, además de ir por el andén, no cumplía con diferentes requisitos para hacer uso de la motocicleta.

Los agentes comprobaron que no contaba con licencia de conducción, por lo que fue merecedor de tres comparendos por: transitar por el andén, no portar la licencia y desacato a la autoridad.

Luego de ser notificado, el enfurecido ciudadano optó por una reacción violenta, llevando su vehículo a un caño aledaño para prenderle fuego, todo esto, ante la mirada de las autoridades y los transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Esta acción obligó a que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos hicieran presencia en el lugar para contener las llamas y evitar que la emergencia fuera mayor.

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Se incrementan operativos en Bogotá

Al margen del hecho, las autoridades confirmaron que durante la jornada se realizaron 25 comparendos y se inmovilizaron 14 motocicletas, medidas adoptadas ante la imprudencia de motociclistas que invaden el andén afectando la seguridad y tranquilidad de los peatones.

De igual forma, la Secretaría de Movilidad indicó que durante 2025 se programaron 1.409 operativos dirigidos al control de motocicletas en espacios peatonales, que dejaron como resultado 17.650 comparendos.

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios
En agosto, las autoridades de Bogotá han impuesto más de 60 comparendos a motocicletas que han invadido por los andenes.
Los operativos se han intensificado con el fin de salvaguardar la vida de los peatones. Foto: Twitter Movilidad Bogotá.

Entre tanto, en lo corrido de 2026, con corte al 19 de febrero, ya se han programado 389 operativos y se han impuesto 3.306 comparendos por esta conducta. Esto representa un incremento del 84 % en los comparendos notificados en vía durante el primer bimestre frente al mismo periodo del año anterior, como resultado del fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control.

Estos operativos se concentran en andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, zonas verdes y separadores, donde la circulación de vehículos está prohibida.

Más de Vehículos

El túnel Guoliang hace parte de la carretera más peligrosa del mundo.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

ChatGPT compartió algunos consejos para optimizar el ahorro en aras de comprar un vehículo antes de que finalice el 2023.

¿Qué tan efectivo es buscar carro nuevo por ChatGPT? Concesionarios quedaron mal parados en reciente medición

El pico y placa cubre a Medellín y los demás municipios que integran el Valle de Aburrá

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 24 de febrero; evite multas

La venta de carros ha sido potencializada por la IA, pero los asesores comerciales siguen siendo claves para cerrar los negocios.

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios

El concierto de Harry Styles en el Coliseo Live, en Cota, Cundinamarca, ha generado fuerte trancón en la Calle 80 en la entrada y salida de Bogotá.

Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: así están las vías de la capital

.

Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de febrero: así rotará

La época de lluvias supone un mayor reto para el cuidado de los carros. Es cuando más hay que lavarlos.

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Fotomultas en Cali: ¿Se pueden aplicar a motociclistas sin casco?

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

Noticias Destacadas