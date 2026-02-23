Quemó su moto porque le impusieron tres comparendos: así fue la desesperada reacción de motero infractor en Bogotá

Un motociclista infractor, que había sido sorprendido en flagrancia por las autoridades de tránsito en un retén, optó por quemar su vehículo después de que le fueran impuestos tres comparendos.

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

Las autoridades siguen adelantando operativos contra la invasión de andenes. Foto: Twitter Movilidad Bogotá.

Todo ocurrió en la carrera 30 con calle 12 sur, en Bogotá, en medio de operativos realizados para evitar que los motociclistas siguieran invadiendo los andenes poniendo en riesgo la vida de los peatones.

La actuación, adelantada por la Secretaría de Movilidad, estaba identificando y persuadiendo a los moteros que de forma irregular deciden transitar por las aceras, una clara infracción al Código Nacional de Tránsito contra la que se han venido endureciendo los controles, debido a a la proliferación de esta mala práctica por parte de algunos motociclistas.

Justamente, los hechos se dieron en medio de los operativos donde participaron agentes de tránsito, luego de que se identificara a un motociclista que estaba invadiendo el andén.

Al momento de ser requerido por las autoridades, se confirmó que el sujeto, además de ir por el andén, no cumplía con diferentes requisitos para hacer uso de la motocicleta.

Los agentes comprobaron que no contaba con licencia de conducción, por lo que fue merecedor de tres comparendos por: transitar por el andén, no portar la licencia y desacato a la autoridad.

Luego de ser notificado, el enfurecido ciudadano optó por una reacción violenta, llevando su vehículo a un caño aledaño para prenderle fuego, todo esto, ante la mirada de las autoridades y los transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Esta acción obligó a que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos hicieran presencia en el lugar para contener las llamas y evitar que la emergencia fuera mayor.

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Se incrementan operativos en Bogotá

Al margen del hecho, las autoridades confirmaron que durante la jornada se realizaron 25 comparendos y se inmovilizaron 14 motocicletas, medidas adoptadas ante la imprudencia de motociclistas que invaden el andén afectando la seguridad y tranquilidad de los peatones.

De igual forma, la Secretaría de Movilidad indicó que durante 2025 se programaron 1.409 operativos dirigidos al control de motocicletas en espacios peatonales, que dejaron como resultado 17.650 comparendos.

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios

Los operativos se han intensificado con el fin de salvaguardar la vida de los peatones. Foto: Twitter Movilidad Bogotá.

Entre tanto, en lo corrido de 2026, con corte al 19 de febrero, ya se han programado 389 operativos y se han impuesto 3.306 comparendos por esta conducta. Esto representa un incremento del 84 % en los comparendos notificados en vía durante el primer bimestre frente al mismo periodo del año anterior, como resultado del fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control.

Estos operativos se concentran en andenes, ciclorrutas, puentes peatonales, zonas verdes y separadores, donde la circulación de vehículos está prohibida.