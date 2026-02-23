Vehículos

Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

La UPME anunció la apertura de un nuevo ciclo para la recepción de peticiones para obtener certificado que permita beneficios tributarios.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de febrero de 2026, 9:58 a. m.
Los vehículos híbridos y eléctricos tienen la posibilidad de acceder a descuentos importantes en el ámbito tributario.
Los vehículos híbridos y eléctricos tienen la posibilidad de acceder a descuentos importantes en el ámbito tributario. Foto: Getty / Montaje Semana

Ante la masiva llegada de solicitudes a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para acceder a los beneficios tributarios por la compra de vehículos híbridos y eléctricos, entre otros, la entidad comunicó que se abrirá un nuevo ciclo para la recepción de estas peticiones.

Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?
Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Los carros híbridos y eléctricos tienen beneficios tributarios. Foto: 123RF

Según la misma entidad, la nueva etapa se abrirá a partir del próximo primero de marzo, impulsada por las más de 10.000 solicitudes registradas en 2025; cabe señalar que allí también participaron personas y empresas que adelantaron proyectos de energías limpias, eficiencia energética e hidrógeno.

Según la Resolución 000070 de 2026, la apertura del nuevo ciclo se hará a este primero de marzo y se habilitará el aplicativo web para que las personas naturales y jurídicas carguen los documentos requeridos para poder solicitar el certificado y así realizar el procedimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Cabe señalar que la UPME se encarga de analizar la viabilidad de los proyectos y solicitudes que se radiquen para entregar el certificado que le permita a la DIAN hacer los ajustes correspondientes que le permitan a los propietarios de vehículos híbridos y eléctricos hacerse al beneficio tributario prometido.

Vehículos

¿Qué tan efectivo es buscar carro nuevo por ChatGPT? Concesionarios quedaron mal parados en reciente medición

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 24 de febrero; evite multas

Vehículos

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: así están las vías de la capital

Vehículos

Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de febrero: así rotará

Vehículos

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Vehículos

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

Vehículos

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero

Vehículos

Toyota BZ4X llegó a Colombia: el primer carro eléctrico de la marca japonesa finalmente fue revelado

Vehículos

Uber confirma millonaria inversión para instalar sus propias estaciones de carga rápida: así operarán

Desde la entidad señalaron que esta acción va encaminada a promover la descarbonización y la transición hacia las energías limpias; así mismo, indicaron que al analizar y aprobar cada petición o proyecto, se promueve el cuidado del medioambiente y además se crea un entorno favorable para el aumento de la inversión y la generación de empleo.

¿Cómo es el proceso para presentar las solicitudes?

Desde el próximo primero de marzo, los interesados deberán acceder a la plataforma web de la UPME para cargar los documentos de índole técnico, financiero y jurídico.

Una vez recibida toda la información, se procederá a la evaluación de solicitudes para la expedición del certificado con el que el contribuyente podrá acercarse a la DIAN para adelantar el trámite correspondiente a los beneficios tributarios.

Hay que señalar que las peticiones no solo pueden ser tramitadas por los propietarios de vehículos o motocicletas eléctricas, sino por quienes estén en proceso de compra de un vehículo con estas características.

¿Cuáles son los beneficios tributarios ofrecidos para vehículos eléctricos e híbridos?

  • Deducción del impuesto de renta hasta en un 50 % de la inversión realizada, durante un periodo de hasta 15 años.
¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación
El descuadre de las finanzas públicas es un riesgo creciente, no solo se recauda menos impuestos, sino que al país cada vez le sale más caro endeudarse.
Los contribuyentes pueden consultar los requisitos para aplicar a estos beneficios. Foto: Adobe stock
  • Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de vehículos eléctricos e híbridos, motos eléctricas, equipos, elementos, maquinaria y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.
  • Exención arancelaria en la importación de vehículos eléctricos e híbridos, motos eléctricas, maquinaria y otros insumos requeridos.
  • Depreciación acelerada de los activos aplicable a equipos y maquinaria vinculados a las iniciativas aprobadas.

Más de Vehículos

ChatGPT compartió algunos consejos para optimizar el ahorro en aras de comprar un vehículo antes de que finalice el 2023.

¿Qué tan efectivo es buscar carro nuevo por ChatGPT? Concesionarios quedaron mal parados en reciente medición

El pico y placa cubre a Medellín y los demás municipios que integran el Valle de Aburrá

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 24 de febrero; evite multas

La venta de carros ha sido potencializada por la IA, pero los asesores comerciales siguen siendo claves para cerrar los negocios.

¿Vendedores de carros, amenazados por la inteligencia artificial? Estudio revela dato clave para los concesionarios

El concierto de Harry Styles en el Coliseo Live, en Cota, Cundinamarca, ha generado fuerte trancón en la Calle 80 en la entrada y salida de Bogotá.

Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: así están las vías de la capital

.

Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de febrero: así rotará

La época de lluvias supone un mayor reto para el cuidado de los carros. Es cuando más hay que lavarlos.

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Fotomultas en Cali: ¿Se pueden aplicar a motociclistas sin casco?

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

¿Carro a gasolina o eléctrico? Estudio acabó con los mitos y definió con cuál se ahorra más dinero

La señal de prohibido parquear opera desde el punto en el que se instala, hacia adelante y hasta la siguiente intersección, según el Manual de Señalización Vial.

Las zonas donde más multan a mal parqueados en Bogotá: en enero se emitieron más de 10.000 comparendos

Noticias Destacadas