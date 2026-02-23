Alivio al bolsillo: dueños de estos carros podrán tramitar beneficios tributarios ante la DIAN; conozca fechas y cómo hacerlo

Ante la masiva llegada de solicitudes a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para acceder a los beneficios tributarios por la compra de vehículos híbridos y eléctricos, entre otros, la entidad comunicó que se abrirá un nuevo ciclo para la recepción de estas peticiones.
Según la misma entidad, la nueva etapa se abrirá a partir del próximo primero de marzo, impulsada por las más de 10.000 solicitudes registradas en 2025; cabe señalar que allí también participaron personas y empresas que adelantaron proyectos de energías limpias, eficiencia energética e hidrógeno.
Según la Resolución 000070 de 2026, la apertura del nuevo ciclo se hará a este primero de marzo y se habilitará el aplicativo web para que las personas naturales y jurídicas carguen los documentos requeridos para poder solicitar el certificado y así realizar el procedimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
Cabe señalar que la UPME se encarga de analizar la viabilidad de los proyectos y solicitudes que se radiquen para entregar el certificado que le permita a la DIAN hacer los ajustes correspondientes que le permitan a los propietarios de vehículos híbridos y eléctricos hacerse al beneficio tributario prometido.
Desde la entidad señalaron que esta acción va encaminada a promover la descarbonización y la transición hacia las energías limpias; así mismo, indicaron que al analizar y aprobar cada petición o proyecto, se promueve el cuidado del medioambiente y además se crea un entorno favorable para el aumento de la inversión y la generación de empleo.
¿Cómo es el proceso para presentar las solicitudes?
Desde el próximo primero de marzo, los interesados deberán acceder a la plataforma web de la UPME para cargar los documentos de índole técnico, financiero y jurídico.
Una vez recibida toda la información, se procederá a la evaluación de solicitudes para la expedición del certificado con el que el contribuyente podrá acercarse a la DIAN para adelantar el trámite correspondiente a los beneficios tributarios.
Hay que señalar que las peticiones no solo pueden ser tramitadas por los propietarios de vehículos o motocicletas eléctricas, sino por quienes estén en proceso de compra de un vehículo con estas características.
¿Cuáles son los beneficios tributarios ofrecidos para vehículos eléctricos e híbridos?
- Deducción del impuesto de renta hasta en un 50 % de la inversión realizada, durante un periodo de hasta 15 años.
- Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de vehículos eléctricos e híbridos, motos eléctricas, equipos, elementos, maquinaria y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto.
- Exención arancelaria en la importación de vehículos eléctricos e híbridos, motos eléctricas, maquinaria y otros insumos requeridos.
- Depreciación acelerada de los activos aplicable a equipos y maquinaria vinculados a las iniciativas aprobadas.