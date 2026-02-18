Vehículos

Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?

En el mercado, estos tipos de conectores pueden variar según la marca, el origen y el fabricante; es importante identificarlos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

18 de febrero de 2026, 1:12 p. m.
Es importante tener en cuenta el origen del vehículo para poder identificar que tipo de conector utiliza el carro eléctrico.
Es importante tener en cuenta el origen del vehículo para poder identificar que tipo de conector utiliza el carro eléctrico. Foto: Getty Images

Además de la velocidad con la que se pueda cargar un carro eléctrico, aspecto determinante a la hora de optar por esta tecnología, los usuarios deben contemplar el tipo de conector compatible con sus vehículos, pues pueden variar según el fabricante y el origen, algo que llega a complicar la maniobra de carga.

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación
Según el origen, la marca y el fabricante, el tipo de conector de carga para carros eléctricos puede variar.
Según el origen, la marca y el fabricante, el tipo de conector de carga para carros eléctricos puede variar. Foto: Tomada de Mubón.co

En Colombia hay algunos que son más populares que otros y que permiten un poco más de agilidad en el proceso de recarga, debido a que hay estaciones que los ofrecen en mayor cantidad,

Tipos de conector para carga de carros eléctricos

  • Tipo 1 (SAE J1772 – Yazaki): Común en vehículos de marcas americanas y japonesas (Nissan, Mitsubishi). Es monofásico.
  • Tipo 2 (IEC 62196 – Mennekes): Estándar europeo, utilizado por la mayoría de marcas (Mercedes, Renault, BMW). Es trifásico y permite cargas más rápidas.
  • Schuko: Enchufe doméstico convencional, usado para cargas lentas ocasionales.
  • GB/T (Chino): Utilizado por marcas como BYD y JAC, común en Colombia y China.
  • CHAdeMO: menos común, presente en algunos modelos específicos.

Según los expertos en soluciones de carga para vehículos eléctricos de Mubón, antes de usar cualquier estación es fundamental saber qué conector admite el vehículo, ya que no todos los tipos de cargadores son compatibles con todos los modelos.

Tipos de cargadores para vehículos eléctricos y dónde se usan

Entender los tipos de cargadores para vehículos eléctricos también implica saber dónde tiene sentido usar cada uno:

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali para este jueves, 19 de febrero; consulte la restricción y evite costosas multas

Vehículos

Tipos de cargadores para carros eléctricos: ¿cómo identificar el que debe usar para el día a día?

Vehículos

Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

Vehículos

Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

Vehículos

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Vehículos

Mercado de carros eléctricos en Colombia impulsa al país como región clave en producción y manejo de baterías

Vehículos

China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

Vehículos

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?

Carros autónomos o con conducción asistida: ¿El piloto debe responder en caso de accidente?
  • En casa: cargador nivel 2 (AC).
  • En ciudad: cargadores AC públicos.
  • En carretera: cargadores rápidos DC.
  • En emergencias: enchufe convencional.

La clave no es cargar rápido todo el tiempo, sino cargar inteligentemente según tu rutina.

Errores comunes al elegir tipos de cargadores para vehículos eléctricos

Los expertos indican que muchos usuarios nuevos cometen errores por no entender bien los tipos de cargadores para vehículos eléctricos:

  • Pensar que siempre se necesita carga rápida.
  • No revisar la compatibilidad del conector.
  • Subestimar la importancia de la carga residencial.
  • Elegir cargadores sin respaldo técnico.

Un vehículo eléctrico bien usado depende más de hábitos de carga que de potencia extrema.

¿Cuál de los tipos de cargadores para vehículos eléctricos necesitas realmente?

La respuesta depende de cómo se usa el carro:

  • Si recorre distancias diarias normales: Cargador AC nivel 2.
  • Si hace viajes largos frecuentes: Acceso a carga rápida DC.
  • Si no tiene cargador en casa: Red pública confiable.

Por eso, entender los tipos de cargadores para vehículos eléctricos no es solo un aspecto técnico, sino que se trata de una decisión estratégica.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. Foto: Getty

Conocer los tipos de cargadores para vehículos eléctricos es uno de los pasos más importantes para usar un EV sin complicaciones y, según los conocedores del tema, no se trata de cargar más rápido, sino de cargar mejor.

Finalmente, cuando se elige el cargador adecuado, planifica los trayectos y se entiende la infraestructura disponible, el vehículo eléctrico deja de generar dudas y se convierte en una experiencia cómoda, eficiente y predecible.

Más de Vehículos

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.

Tipos de cargadores para carros eléctricos: ¿cómo identificar el que debe usar para el día a día?

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Cambio en el pico y placa en Medellín este jueves, 19 de febrero: conozca cómo funcionará la rotación

En algunos estados de Estados Unidos no es obligatorio portar la placa en la parte trasera del vehículo.

Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

Parqueadero

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Una compañía suiza utilizó inteligencia artificial para recrear el espíritu animal de cada una de las marcas de carros.

Fenómeno ‘therian’ no es ajeno al mundo de los carros: así se refleja el espíritu animal de cada una de las marcas

La batería es una de las partes principales de un carro.

Mercado de carros eléctricos en Colombia impulsa al país como región clave en producción y manejo de baterías

Taxi

Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero: así están las principales vías e la capital

Noticias Destacadas