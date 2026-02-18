Tipo de conector para carros eléctricos, dolor de cabeza para quienes no saben identificarlo, ¿todas las marcas usan el mismo?

Además de la velocidad con la que se pueda cargar un carro eléctrico, aspecto determinante a la hora de optar por esta tecnología, los usuarios deben contemplar el tipo de conector compatible con sus vehículos, pues pueden variar según el fabricante y el origen, algo que llega a complicar la maniobra de carga.

Según el origen, la marca y el fabricante, el tipo de conector de carga para carros eléctricos puede variar. Foto: Tomada de Mubón.co

En Colombia hay algunos que son más populares que otros y que permiten un poco más de agilidad en el proceso de recarga, debido a que hay estaciones que los ofrecen en mayor cantidad,

Tipos de conector para carga de carros eléctricos

Tipo 1 (SAE J1772 – Yazaki): Común en vehículos de marcas americanas y japonesas (Nissan, Mitsubishi). Es monofásico.

Común en vehículos de marcas americanas y japonesas (Nissan, Mitsubishi). Es monofásico. Tipo 2 (IEC 62196 – Mennekes): Estándar europeo, utilizado por la mayoría de marcas (Mercedes, Renault, BMW). Es trifásico y permite cargas más rápidas.

Estándar europeo, utilizado por la mayoría de marcas (Mercedes, Renault, BMW). Es trifásico y permite cargas más rápidas. Schuko: Enchufe doméstico convencional, usado para cargas lentas ocasionales.

Enchufe doméstico convencional, usado para cargas lentas ocasionales. GB/T (Chino): Utilizado por marcas como BYD y JAC, común en Colombia y China.

Utilizado por marcas como BYD y JAC, común en Colombia y China. CHAdeMO: menos común, presente en algunos modelos específicos.

Según los expertos en soluciones de carga para vehículos eléctricos de Mubón, antes de usar cualquier estación es fundamental saber qué conector admite el vehículo, ya que no todos los tipos de cargadores son compatibles con todos los modelos.

Tipos de cargadores para vehículos eléctricos y dónde se usan

Entender los tipos de cargadores para vehículos eléctricos también implica saber dónde tiene sentido usar cada uno:

En casa: cargador nivel 2 (AC).

En ciudad: cargadores AC públicos.

En carretera: cargadores rápidos DC.

En emergencias: enchufe convencional.

La clave no es cargar rápido todo el tiempo, sino cargar inteligentemente según tu rutina.

Errores comunes al elegir tipos de cargadores para vehículos eléctricos

Los expertos indican que muchos usuarios nuevos cometen errores por no entender bien los tipos de cargadores para vehículos eléctricos:

Pensar que siempre se necesita carga rápida.

No revisar la compatibilidad del conector.

Subestimar la importancia de la carga residencial.

Elegir cargadores sin respaldo técnico.

Un vehículo eléctrico bien usado depende más de hábitos de carga que de potencia extrema.

¿Cuál de los tipos de cargadores para vehículos eléctricos necesitas realmente?

La respuesta depende de cómo se usa el carro:

Si recorre distancias diarias normales: Cargador AC nivel 2.

Si hace viajes largos frecuentes: Acceso a carga rápida DC.

Si no tiene cargador en casa: Red pública confiable.

Por eso, entender los tipos de cargadores para vehículos eléctricos no es solo un aspecto técnico, sino que se trata de una decisión estratégica.

El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. Foto: Getty

Conocer los tipos de cargadores para vehículos eléctricos es uno de los pasos más importantes para usar un EV sin complicaciones y, según los conocedores del tema, no se trata de cargar más rápido, sino de cargar mejor.

Finalmente, cuando se elige el cargador adecuado, planifica los trayectos y se entiende la infraestructura disponible, el vehículo eléctrico deja de generar dudas y se convierte en una experiencia cómoda, eficiente y predecible.