Vehículos

Tipos de cargadores para carros eléctricos: ¿cómo identificar el que debe usar para el día a día?

En el marcado hay diferentes tipos de alternativas para recargar los vehículos eléctricos y debe identificar cuál es la más adecuada según su necesidad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

18 de febrero de 2026, 12:31 p. m.
Los vehículos eléctricos se pueden cargar de diferentes formas: hay alternativas para situaciones de emergencia, para viajes o para el día a día.
Los vehículos eléctricos se pueden cargar de diferentes formas: hay alternativas para situaciones de emergencia, para viajes o para el día a día.

Los carros eléctricos han ido evolucionando y sus sistemas de carga también han ido mejorando a la par; hoy en día los tiempos de recarga, aunque siguen siendo extensos, son más cortos que en el pasado, beneficiando al propietario del vehículo.

Son diferentes las consecuencias al conducir carros eléctricos en bajas temperaturas.
Los sistemas de carga rápida no deben ser usados de forma habitual; pueden provocar daños al vehículo. Foto: Getty Images

De igual forma, hay sistemas de carga ultrarrápida que se están comenzando a masificar y que permiten recuperar una gran cantidad de kilómetros de autonomía en cinco minutos, situaciones que parecían lejanas, pero que hoy en día son posibles.

En medio de estos avances, hay personas interesadas en dar el salto de los motores a combustión a los vehículos 100 % eléctricos; sin embargo, se sienten abrumadas por el exceso de información que existe en el mercado y la cual, en lugar de orientar, termina confundiendo.

Uno de esos aspectos sobre los cuales no hay mucha claridad es el tipo de cargador que requiere cada vehículo, pues es apropiado señalar que hay quienes dudan sobre cómo es el proceso en la casa, en una estación de carga o con los sistemas de carga rápida.

Según Mubón, compañía experta en temas de carga para vehículos eléctricos, “cuando hablamos de tipos de cargadores, la primera gran diferencia está en la potencia y en el tiempo de carga”.

Cargadores de nivel 1 (enchufe convencional)

Este es el más básico de todos los tipos de cargadores para vehículos y funciona conectando el carro a un tomacorriente doméstico estándar.

  • No requiere instalación especial.
  • Útil en emergencias o como respaldo.
  • Es el más lento.
  • No se recomienda como solución principal.

En la práctica, sí se puede dejar conectado durante la noche, siempre que la instalación eléctrica esté en buen estado y cumpla normas básicas de seguridad. Aun así, no es la opción ideal para el uso diario.

El menor víctima intentaba arreglar un tomacorriente dañado pero no tomó las debidas precauciones.
Hay cargadores que se pueden conectar como cualquier electrodomésticos; los tiempos de carga son demoradas con este mecanismo. Foto: Getty Images/ gwmullis

Cargadores de nivel 2 (Carga AC residencial y pública)

Este es uno de los tipos de cargadores para vehículos eléctricos más usados en Colombia. Funciona con corriente alterna (AC) y puede instalarse en casas, edificios o encontrarse en parqueaderos y centros comerciales.

  • Mucho más rápido que un enchufe convencional.
  • Ideal para cargar mientras duerme o trabaja.
  • Es el estándar para carga diaria.
  • Compatible con la mayoría de EV.

Para la gran mayoría de usuarios, este es el cargador que convierte al vehículo eléctrico en algo realmente práctico. Por eso, cuando se habla de tipos de cargadores para vehículos eléctricos, este suele ser el más recomendado para el día a día.

Cargadores de carga rápida (DC)

Los cargadores DC son los más potentes dentro de los tipos de cargadores para vehículos eléctricos.

La recomendación es a los fabricantes y a los gobiernos para estimular los sistemas de carga rápida en 30 minutos.
Los sistemas de carga rápida no deben sustituir el mecanismo de carga habitual recomendado por los fabricantes. Foto: Getty Images

Utilizan corriente continua y están diseñados para reducir drásticamente el tiempo de espera.

  • Ideales para viajes largos.
  • Permiten recuperar gran parte de la batería en poco tiempo.
  • Se encuentran en corredores viales y estaciones especializadas.
  • No se usan como carga cotidiana.

Estos cargadores están pensados para seguir el camino, no para reemplazar la carga residencial. En Colombia, su presencia ha crecido especialmente en rutas interurbanas.

