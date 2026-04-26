Mayores de 65 años que incumplan este requisito no podrán conducir: les cancelarán la licencia

La licencia de conducción es un documento que demuestra que una persona tiene la capacidad de manejar un vehículo. En Colombia, se necesitan cumplir varios requisitos para sacarla.

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Datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) indican que 13 millones de personas cuentan con una licencia de conducción activa en Colombia. Los mayores de 65 años que quieran renovarla deben demostrar que cuentan con la facultad para transitar por las vías del país.

Primero, deben presentar un examen médico de salud mental, coordinación motriz y aptitudes físicas. Al terminar el proceso, tienen que cargar los resultados en la plataforma correspondiente.

La evaluación médica se debe realizar en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), donde profesionales evaluarán si tienen la capacidad médica para estar detrás del volante.

La entidad emite un certificado que debe ser registrado en el RUNT para poder iniciar el proceso de renovación de licencia. Si el documento no aparece cargado en el sistema, no se realizará el trámite.

La renovación de la licencia depende de la edad y el tipo de vehículo. Foto: Getty / Montaje Semana

En caso de que los resultados sean negativos, el RUNT bloqueará la renovación y la persona perderá la posibilidad de actualizar la licencia.

¿Con qué frecuencia se debe renovar?

Todos los conductores del país deben renovar el documento cada cierto tiempo. El proceso se realiza con el objetivo de garantizar que los choferes cuenten con un estado de salud óptimo y con la capacidad adecuada para conducir.

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La renovación depende del tipo de licencia, del vehículo que maneja y de la edad del conductor. Los que tienen menos de 60 años y conducen carro particular deben renovar el documento cada 10 años.

Los conductores entre 60 y 80 años tienen cinco años para actualizar la licencia. Los mayores de 80 años deben realizar el proceso cada 12 meses.

Las personas que conducen vehículos de servicio público también deben estar atentas a los tiempos de vigencia. Los menores de 60 años cuentan con 36 meses de plazo para renovar, mientras que los mayores de 60 solo tienen un año.