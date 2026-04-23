Denuncian multas masivas con IA en Bogotá: aseguran que violan el debido proceso

El concejal Julián Forero informó en las últimas horas que en la ciudad de Bogotá se estarían imponiendo multas por medio de la inteligencia artificial. El cabildante denunció que habría irregularidades en la Secretaría Distrital de Movilidad que estarían facilitando que se viole el debido proceso de los infractores.

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Forero explicó que la entidad estaría expidiendo las sanciones de manera automática, sin cumplir los pasos del procedimiento legal que exige Colombia para imponer castigos.

La irregularidad no solo violaría los procesos legales de la ley, sino que no tendría validez jurídica. Según Forero, se podrían anular las sanciones, cobros y embargos que se hayan realizado de manera automática con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

En total, en 2025 se impusieron 855.467 comparendos, según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad. De esos, el 0,2 %, es decir, 1.792 infractores, impugnaron la sanción. Eso significa que 853.675 aceptaron la multa sin defenderse.

De acuerdo con el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, que fue modificado por el Decreto Ley 019 de 2012, cuando un ciudadano no comparece, el proceso continúa en audiencia pública.

Esto tiene como finalidad la práctica de pruebas, la motivación del fallo y la valoración probatoria. El proceso se realiza para que las multas tengan validez legal.

“Es decir, no basta con imponer la multa: el Estado tiene la carga de probar la infracción dentro de un proceso formal. El comparendo por sí solo no constituye prueba suficiente”, expresó el cabildante por medio de un comunicado en el que denuncia las irregularidades.

Una herramienta llamada ‘Sistema Fénix’ estaría poniendo las multas. Foto: Raúl Palacios

Forero explicó que la Secretaría está utilizando una herramienta de inteligencia artificial llamada ‘Sistema Fénix’ para expedir las resoluciones sin la inspección de tránsito y la revisión de pruebas.

¿Cómo afecta a los ciudadanos?

Si se confirman las denuncias del concejal, las multas impuestas por esta herramienta serían ilegales. También lo serían las actuaciones derivadas de los comparendos, como embargos, suspensiones de licencias y procesos de cobro.

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Forero reveló que en julio de 2025 una sola autoridad habría firmado 89.912 actos administrativos con sanciones. Esto significaría que, trabajando ocho horas de lunes a viernes, la misma persona habría resuelto nueve procesos por minuto.

“Una cifra materialmente imposible si se hubieran respetado las etapas del debido proceso”, señaló Forero.

El concejal afirmó que emprenderá acciones legales y que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía, así como una queja disciplinaria ante la Procuraduría, para que se investiguen las posibles irregularidades en la entidad.