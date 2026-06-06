Desde este año, el Gobierno Nacional ha comenzado a implementar una nueva serie de medidas vinculadas con la expedición y renovación de la licencia de conducción. Con estos ajustes, se busca mejorar los mecanismos de verificación de las condiciones requeridas para manejar un vehículo.

¿Hasta qué edad se puede tener licencia de conducción en Colombia? Esto dice la norma y los requisitos que deben cumplir

Estos cambios están diseñados para cumplir con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), especialmente con todo lo vinculado con la capacidad del conductor.

Las modificaciones tendrían un gran impacto en miles de colombianos que conducen en el país, sobre todo las personas mayores de 60 años, quienes ya cuentan con una fecha de vencimiento más corta para sus licencias que otros ciudadanos.

¿Cuáles son las vigencias de licencia que establece el Gobierno Nacional?

Según el artículo 22 de la Ley 769 de 2002, el cual fue modificado por la Ley 1383 de 2010 y la Ley 2251 de 2022, los periodos de vigencia para una licencia de conducción se definen de esta manera:

Los mayores de 60 años cuentan con periodos de renovación más cortos para mantener vigente su licencia. Foto: 123RF

Vigencia de licencias para servicio particular

Ciudadanos menores de 60 años: vigencia de 10 años.

Ciudadanos entre los 60 y 80 años: vigencia de 5 años.

Personas mayores de 80 años: vigencia de 1 año.

Vigencia de licencias para servicio público

Ciudadanos menores de 60 años: vigencia de 3 años.

Ciudadanos mayores de 60 años: vigencia de 1 año.

Nuevos controles y medidas para la licencia de conducción

A pesar de que no hay establecida una edad máxima para conducir por parte de la ley colombiana, para que un conductor mantenga su documento, tiene que estar en las mejores condiciones físicas, mentales y sensoriales.

Dentro de los futuros cambios para el proceso de renovación, que se dan a partir de las resoluciones 2877, 2878 y 2879 de 2026, están los siguientes:

El fortalecimiento de la verificación de identidad del usuario en los Centros de Reconocimiento de Conductores por medio de una validación biométrica obligatoria

La unificación de los reportes originarios de los resultados médicos en el RUNT en tiempo real

En cuanto a las revisiones médicas necesarias para poder renovar la licencia, se encuentran:

Examen visual

Evaluación auditiva

Pruebas de habilidades motrices

Examen psicológico

Evaluación de condiciones físicas

Pruebas vinculadas al tiempo de reacción del conductor.

¿Cuánto cuesta la renovación de la licencia de conducción?

Para este año, el valor de la renovación de la licencia de conducción de Colombia no tiene un valor único, ya que se define en la ciudad donde habita el conductor.

El precio final de la renovación varía según la ciudad y los costos establecidos por cada organismo de tránsito. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Un ejemplo es en Bogotá, donde el precio de la renovación está entre los $151.500 para carro y $266.400 para moto. Estos precios incluyen en el pago cobros administrativos, además del registro en el RUNT.

Dentro de estos valores, es importante añadir el examen médico que en 2026 puede estar costando entre $210.000 y $250.000, teniendo en cuenta la ciudad y centro autorizado.

Por ende, el costo de la renovación puede estar por encima de los $350.000 para carros, y mucho más para las motocicletas.