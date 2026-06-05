¿Hasta qué edad se puede tener licencia de conducción en Colombia? Esto dice la norma y los requisitos que deben cumplir

La licencia de conducción es el documento que certifica que una persona tiene la capacidad de manejar un vehículo. En Colombia, el trámite se puede realizar desde los 16 años y los interesados deben cumplir una serie de requisitos.

Mayores de 65 años que incumplan este requisito no podrán conducir: les cancelarán la licencia

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el país hay más de 13,7 millones de licencias activas. La legislación del país permite que todas las personas que tengan las condiciones físicas y mentales puedan seguir conduciendo si así lo desean.

Esto quedó establecido en el Código Nacional de Tránsito y en la Resolución 217 de 2014 del Ministerio de Transporte, que regula los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz necesarios para expedir o renovar el documento.

Las personas que superen los 65 años deberán demostrar que aún tienen las capacidades necesarias para operar un vehículo. Este proceso de renovación debe ser realizado en un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) y reportado ante el RUNT.

Los mayores de 65 años deben demostrar su capacidad al volante para renovar la licencia. Foto: 123RF

¿Cómo renovar la licencia de conducción?

La frecuencia de la renovación se realiza dependiendo de la categoría de la licencia y la edad del conductor. Los menores de 60 años que conducen un carro particular deberán renovar el documento cada 10 años.

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Los que tengan entre 60 y 80 años tendrán que hacer el trámite cada cinco años y los mayores de 80, cada 12 meses. En cuanto a vehículos de servicio público, los conductores menores de 60 tendrán 36 meses de vigencia en su licencia de conducir y los mayores de 60 solo tienen un año.

Para renovarla, es necesario presentar una evaluación médica en un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) autorizado por MinTransporte. Las pruebas incluyen exámenes auditivos, de coordinación motriz, salud física y de visión.

En el pasado, la evaluación era realizada por los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), que desde 2026 solo pueden impartir clases teóricas y prácticas. Los interesados en la renovación también deberán demostrar que están al día en el pago de multas en el RUNT.

La tarifa de renovación de la licencia de conducción puede variar en cada ciudad. En Bogotá, el precio es de 151.500 para carros y 266.400 para motocicletas.