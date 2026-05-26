Licencia de conducción en Colombia 2026: así será el nuevo proceso para tramitar su pase; hay novedades

La licencia de conducción es uno de los documentos más importantes de la mayoría de colombianos. Con el trámite, los conductores confirman que tienen la capacidad para manejar por las vías del país.

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Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el país hay más de 13.7 millones de licencias activas. Los que deban renovarla o sacarla por primera vez, deberán realizar nuevos procedimientos para cumplir los requisitos generales.

Este 2026, el Ministerio de Transporte cambió el proceso con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la capacidad de los conductores. La modificación principal es la separación entre los centros de enseñanza y las entidades encargadas de evaluar a los choferes.

Esto quedó estipulado bajo la Resolución 20253040037125 de 2025, en la que se reglamentó la creación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Estas instituciones son las únicas autorizadas para evaluar los exámenes de los estudiantes que quieran sacar su licencia.

En el pasado, ese trabajo correspondía a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), que desde 2026 solo pueden impartir clases teóricas y prácticas.

El modelo aplicará a los que saquen la licencia por primera vez, renueven o busquen certificarse en otra categoría. También hay modificaciones en las clases para medir la capacidad de los interesados.

Las evaluaciones medirán conocimientos sobre señalización, normas de tránsito, seguridad vial y la capacidad para interpretar situaciones de riesgo. La parte práctica constará de dos etapas: una en una pista cerrada para inspeccionar las maniobras básicas de conducción como el frenado o estacionamiento.

Una vez los estudiantes la aprueben, podrán pasar a la segunda prueba en la vía pública. En esta tendrán que demostrar sus habilidades en condiciones de tráfico reales. En la misma, el evaluador analizará el comportamiento en situaciones de tránsito vehicular.

Los cambios buscan garantizar la transparencia a la hora de expedir el documento. Foto: Aymer Andrés Álvarez

¿Cómo sacar la licencia por primera vez?

Los cambios se están implementando de manera paulatina con el acompañamiento del ministerio. A excepción de los ajustes, los que deseen sacar su licencia por primera vez deberán seguir el mismo proceso de antes.

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Deben registrarse en el Registro Único Nacional de Tránsito y contar con un documento original de identidad. Luego, tendrán que realizar un curso en un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado y luego aprobar las pruebas, exámenes médicos y demás requisitos que exija un Centro de Reconocimiento de Conductores. La edad mínima para sacar el documento es de 16 años en vehículos particulares y 18 para servicio público.

El nuevo modelo busca garantizar la transparencia a la hora de pasar los exámenes y demostrar las capacidades para estar frente al volante. Con la implementación de los CALE se separan las instituciones dedicadas a expedir licencias de conducción a colombianos.