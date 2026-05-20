Ojo al gasto: esto es lo que vale sacar la licencia de conducción en 2026

Durante el 2026, el país ha visto muchos cambios en cuanto a la formación académica de conductores en el país. Dentro de ellas se encuentran nuevos requisitos y gastos que los aspirantes deben tener en cuenta antes de adquirir la licencia de conducción, así como aquellas personas que desean renovar o pedir un duplicado de su documento.

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De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios (VUS), para poder expedir la licencia por primera vez para un automóvil en Colombia, se debe hacer el pago de 329.00 pesos, mientras que para motocicletas el valor es de 272.800 pesos.

Cabe mencionar que estos precios se suman a otros valores, como los cursos realizados en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA), exámenes médicos para verificar que el aspirante está en óptimas condiciones para conducir y, finalmente, el registro en el RUNT.

Pero otros aspectos que hay que tener en cuenta son los valores de los cursos que las entidades realizan a las personas, ya que estas también reciben un aumento en sus precios.

Aspirantes deben asumir nuevos costos y requisitos para obtener la licencia de conducción este 2026. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

Según la Academia de Conducción, Conducir Colombia, para el 2026 existen unos rangos definidos de precios para las clases de conducción que han sido establecidos por el Ministerio de Transporte y que son expresados en la Unidad de Valor Básico (UVB).

Para aquellos cursos de moto, la categoría A1 tiene precios desde los 433.942 pesos hasta los 781.206 pesos. Mientras que para la categoría A2 el valor oscila entre los 477.140 y 911.583 pesos.

Refiriéndose ahora a clases para vehículos particulares, el precio varía en la categoría B1 entre los 650.155 y 1.258.916 pesos. Por otro lado, se encuentra un precio desde los 911.583 hasta 1.996.040 pesos para la gente que desee hacer el curso de la categoría B2.

Los demás requisitos que se requieren para adquirir la licencia de conducción

Para este año, las entidades encargadas de supervisar la formación académica de aspirantes han comenzado a implementar nuevas estrategias para fortalecer la educación y habilidad vial.

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Dentro de los más destacados se encuentra el nuevo sistema de evaluación que será desarrollado por los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), en vez de las escuelas de conducción que anteriormente se encargaban de evaluar a sus estudiantes.

Aspirantes a licencia de moto deberán asumir nuevos valores y controles en 2026. Foto: Getty / Montaje Semana

Este fin busca prevenir casos de fraudes durante los exámenes y tener mayor control por parte de las entidades autorizadas.

Adicionalmente, el Ministerio de Transporte informó sobre la implementación de nuevas tecnologías, tales como un reconocimiento facial para identificar que las personas realmente están realizando sus cursos de formación.

Por otro lado, se realizarán controles permanentes en las aulas de clase, que ocurrirán antes, durante y después de la jornada.