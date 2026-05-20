Grave problema para rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026: se activan medidas de emergencia

La Selección de la República Democrática del Congo, país que vive un aumento de casos del virus ébola en los últimos días, canceló la parte de su concentración que debía realizar en su territorio antes del Mundial 2026, anunció uno de sus representantes a la prensa local.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sanitaria internacional ante el aumento casos de ébola en ese país de más de 100 millones de habitantes, donde se han visto afectadas especialmente las provincias orientales, de difícil acceso por carretera y que sufren la violencia de grupos armados.

Según la OMS, la epidemia es sospechosa de haberse cobrado la vida de 139 personas en casi 600 casos probables y podría extenderse en el tiempo, aunque estima que el riesgo de pandemia es “débil”. Esto llamó la atención de Donald Trump y su cúpula y tuvo que pronunciarse.

Estados Unidos es coorganizador del Mundial 2026 (11 junio-19 julio) junto a Canadá y México. La potencia norteamericana anunció a comienzos de la semana un refuerzo de los controles sanitarios en sus fronteras contra el virus ébola, prohibiendo el acceso a viajeros extranjeros que hayan estado en Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo condición de anonimato, señaló que su país permitirá el acceso a los futbolistas congoleños para disputar el torneo, siendo un parte de tranquilidad para la FIFA y sus calendarios.

RD Congo, rival de Colombia

La concentración del equipo de la RD Congo debía comenzar en Kinshasa durante tres días, pero fue deslocalizada a Bélgica, según le confirmó un responsable de prensa a la Agencia AFP. Se espera que el cambio de planes no afecte el rendimiento de los africanos en la Copa del Mundo.

“Ningún jugador que milita en un equipo del país ha sido convocado”, precisó el comunicador.

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones. Foto: caf_online

Cabe recordar que RD Congo, que no compite en el torneo desde 1974, cuando participó con el nombre de Zaire, tiene programado su debut el 17 de junio frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Houston (Texas) y posteriormente se medirá a la Selección Colombia el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara y el 27 del mismo mes a la Uzbekistán de Fábio Cannavaro en Atlanta.