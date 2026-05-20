La canción que quiere representar a toda Colombia en el Mundial 2026

A poco menos de un mes de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, poco a poco se han conocido algunas de las canciones que acompañarán el torneo. Entre ellas está “Dai Dai”, interpretada por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy, una apuesta multilingüe alrededor del fútbol, la unión y la perseverancia.

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Pero más allá de los himnos globales que suelen acompañar este tipo de eventos, también han surgido propuestas que buscan reflejar identidades locales y conectar con las culturas de cada país participante.

Ese es el caso de “El Tic Tac de mi Selección”, del cantante Michel Torres, tema que recibió el aval de la Federación Colombiana de Fútbol. “No es una canción comercial. Es una canción para que Colombia la guarde ahí en su corazoncito para siempre”, dijo Torres a SEMANA.

La canción busca representar a los más de 50 millones de colombianos que acompañarán a la Selección Colombia durante la cita mundialista. Para ello, Torres decidió integrar sonidos y referencias de distintas regiones del país.

La canción incluye más de cuatro ritmos colombianos. Foto: Sumistrada

“Tú sabes que nosotros los colombianos, a diferencia de muchos países del continente, tenemos una particularidad. Tú miras un argentino y son pocos los dialectos o los modismos. Nosotros, en cambio, somos como 50 países en uno, pero al final somos los mismos”, aseguró Torres.

El tema mezcla ritmos como la champeta, el vallenato, los sonidos urbanos, la música tropical, la música andina y la carranga, entre otros géneros que buscan representar la diversidad cultural del país.

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“Esta es una canción que te va a representar tu región alrededor de lo más icónico que tenemos los colombianos para unirnos: la Selección Colombia”, indicó el cantante.

La propuesta también quiso incorporar a las comunidades indígenas del país. Parte del videoclip oficial fue grabado en el resguardo indígena de Katanzama, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según Torres, allí un líder indígena levantó la bandera de Colombia en una producción de este tipo.

Michel Torres grabó parte del videoclip junto a comunidades indígenas en Katanzama. Foto: Suministrada

“Nunca un indígena lo había hecho. Yo le dije, vamos, denme la oportunidad de que usted coja la bandera y la levante, el escudo de Colombia”, dijo Torres a Semana.

“Era importante para mí decirle a Colombia, y qué mejor mensaje que el fútbol. La gente no ve si es de izquierda, si es de derecha. Cuando tú hablas de Selección Colombia, no hablas de dinero, no hablas de política, hablas de lo que apasiona al colombiano. El fútbol mueve la fibra de la pasión a un solo lugar del colombiano”, agregó.

La canción ya se encuentra disponible en distintas plataformas digitales de audio.