Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Born to Kill, el líder y fundador de Social Distortion, Mike Ness, reflexiona en entrevista profunda con Arcadia sobre los más de 15 años desde el último álbum de la banda, su salud y la creación del nuevo disco, así como el legado que han construido desde finales de los años setenta.

Ness habla abiertamente sobre temas personales como su guerreo contra el cáncer, la familia, la adicción, el paso del tiempo y la conexión con los fans, además comparte detalles sobre canciones como “Warn Me”, trabajar con el productor Dave Sardy e invitar a figuras como Benmont Tench y Lucinda Williams en el álbum. Esto nos dijo.

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ARCADIA: Han pasado más de 15 años desde Hard Times and Nursery Rhymes, el álbum previo a Born to Kill, cuéntenos sobre esa larga espera y todo lo que sucedió en este tiempo...

M.N: Bueno, estaba pensando en esto el otro día y mi primera respuesta sería porque somos una banda que gira muchísimo. Con ese disco estuvimos de gira durante 3 o 4 años seguidos. Afortunadamente hay muchas ciudades y países que quieren ver a Social Distortion. Eso también significa que tenemos que intentar llegar a todos esos lugares.

El otro día pensaba: bueno, ¿qué pasó fuera de la banda en estos últimos 15 años? Pasaron muchas cosas que yo viví. Primero, en nuestra familia, mi hijo mayor, Julian, estaba metiéndose en problemas con drogas, alcohol y temas legales. Como familia tuvimos que atravesar eso y lograr que entrara en tratamiento. Luego no estaba en tratamiento, estaba en la cárcel, después volvió a tratamiento otra vez. Recuerdo estar de gira cuando algunas de esas cosas pasaban, y fue duro. Eso definitivamente interrumpió los planes de hacer un disco.

Lo segundo, pasé por tratamientos para la hepatitis C que había contraído a lo largo de los años, probablemente por el uso de drogas intravenosas. A principios de los 2000 intentaron tratarlo dos veces sin éxito. Luego apareció un tratamiento en pastillas y pasé por eso. También nos mudamos un par de veces. Creo que algunos familiares murieron. No estoy poniendo excusas, pero fue un periodo muy ocupado en la familia, especialmente siendo una especie de padre y esposo ausente durante los primeros años por las giras. He tratado de equilibrar eso un poco. Pero mira, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo ni hacer feliz a todo el mundo siempre. Y claro, también estuvo el Covid, que realmente complicó todo durante probablemente dos años, porque hubo un periodo en el que parecía que pasaba algo y luego otro en el que no pasaba nada. ¿Qué demonios estaba pasando? (sonríe). Pero puedo decirte que nunca he dejado de escribir. No toma 15 años hacer un disco. Al menos no para nosotros. Siempre estoy escribiendo. Hay un par de canciones en este disco que tienen 30 años y nunca se terminaron ni se grabaron correctamente. Había muchas canciones de donde elegir. Así que cuando decidimos entrar en modo de grabación, paramos la maquinaria de giras y nos metimos a escribir, arreglar y preparar todo antes del estudio. Luego entramos al estudio, íbamos a mitad del disco y me diagnosticaron cáncer. Así que, lo único que puedo decir es que pasaron cosas.

ARCADIA: ¿Superó el cáncer?

M.N: Hasta donde sé, todo está bien, sí. Estoy agradecido de haberlo superado y de haber vuelto al escenario en menos de un año desde el diagnóstico, lo cual fue increíble, y estoy muy agradecido.

ARCADIA: Terminar el álbum lo motivó también, imaginamos...

M.N: Sí. Literalmente estaba sentado en una silla durante la quimioterapia una vez a la semana durante cinco horas. Estás ahí con un suero, y me ponía audífonos y escuchaba lo que habíamos hecho del disco. Teníamos las bases y una voz guía, pero era suficiente para motivarme. Tenía un nieto en camino, realmente necesitaba… y bueno, ser esposo y padre. También soy un adicto en recuperación y alcohólico, sigo trabajando en esa comunidad ayudando a otros. Así que tenía cuatro o cinco razones. No es que estuviera negociando con Dios, pero era como: “Mira, siento que todavía tengo asuntos pendientes aquí.” Tenía que ponerme en un estado mental donde pudiera visualizar el futuro. Sí, esto es parte de eso. Lo estamos haciendo ahora mismo (ríe)

ARCADIA: En el documental The Road to ‘Born to Kill’ usted menciona que encontró el camino de regreso a la música a través del country...

M.N: Al principio realmente no podía cantar bien. Tenía toda la garganta destrozada, me cortaron, me sacaron la lengua y me la volvieron a coser. Tuve que volver poco a poco. El country fue una buena forma porque es muy emocional. Es mucho más fácil cantar una canción country que cantar “Born to Kill”. Tuve que ir paso a paso.

ARCADIA: En ese documental en línea también habla de la canción “Warn Me,” que no aparece en el álbum, pero en la que aborda la experiencia cercana a la muerte que supuso el cáncer. ¿En qué contexto la escribió y cuándo y cómo se lanzará?

M.N: Estábamos a mitad de la grabación del disco cuando escribí esto y cuando volvimos a salir de gira, literalmente. La escribí un día en una habitación de hotel y la toqué la noche siguiente. Es una canción sobre… esta no fue mi primera experiencia con la muerte. Fue la más real o la más, no sé. Supongo que algunas de esas cosas me pasaron cuando era más joven, pero no me afectaron tanto. Esta sí lo hizo y me dejó un gran impacto. Creo que gran parte de la inspiración para esa canción vino realmente de los fans. Los fans que me enviaban comentarios y mensajes de amor y aliento, y cómo crecieron con mi música y cómo todavía la necesitan. Eso me conmovió de tal manera que solo quería devolverles el favor y hacerles saber que lo apreciaba. Ahora veo a los fans de otra manera.

ARCADIA: Social Distortion hace música desde 1978, ¿cuál es la clave?

M.N: Mira, es más que solo un tipo, o incluso cinco tipos, sobre un escenario viéndose cool y tocando canciones. Es mucho más profundo que eso. Creo que nuestra música realmente toca a la gente de una manera humana. Las disqueras han intentado comercializar eso durante años, pero solo sucede una vez. No sé cuáles sean las estadísticas, no todos los artistas pueden escribir de esa forma ni todas las bandas pueden conectar con la gente, especialmente a través de múltiples generaciones. Somos afortunados de que nuestra música sea atemporal y de que cantemos sobre la vida, lo bueno, lo malo y lo feo.

ARCADIA: Háblenos del título Born to Kill...

M.N: Es como la declaración de principios de la banda. Es como crecer inmerso en una contracultura y ser parte de una minoría. Al hacer eso, tienes que pelear. Tienes que pelear más fuerte. Tener éxito es muy gratificante porque todos los haters… ¿dónde están ahora? [ríe] ¿Dónde están? ¿A quién le importa?

'Born to Kill' y sus once cortes marcan el regreso de la agrupación después de más de 15 años. Foto: cortesía dmusicmarketing

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ARCADIA: Regresaron a los primeros días y a la actitud de la banda cuando eran jóvenes para inspirarse en este disco — ¿también hubo una inspiración musical de esa época, finales de los 70 e inicios de los 80?

M.N: Siempre escribo de manera reflexiva y un poco autobiográfica, pero el vibe, por decirlo de alguna forma, el vibe de este disco fue retro. He querido volver a finales de los 70, cuando la tecnología no era lo más importante. El rock and roll era lo más importante. Donald Trump no era lo más importante. El rock and roll era lo más importante. Solo quería revivir eso, ¿sabes? Fue muy revitalizante. Realmente me llenó de energía. Es como, ¿sabes? ¡VAMOS!

ARCADIA: ¿El rock sigue vivo?

M.N: Creo que sí, y creo que hay muchas bandas jóvenes que realmente lo entienden, que realmente comprenden la energía cruda y la emoción cruda y cómo expresarla. Realmente lo aprecio cuando veo eso en una banda joven. Es muy cool para mí ver que la gente lo está haciendo, y que lo están haciendo bien.

ARCADIA: Social Distortion lleva cinco décadas y el reconocimiento internacional llegó hasta los 90, ¿qué tanto les ayudó que el éxito llegara gradualmente?

M.N: Creo que lo ha hecho mucho más fácil, porque todo durante más de 45 años con Social Distortion ha sido un avance muy lento hacia adelante, subir una escalera, ¿sabes? [ríe]. Así que sí, lo hizo justo lo suficientemente manejable como para poder sobrellevarlo. Todavía puedo ir a lugares y no ser reconocido o simplemente pasar desapercibido. Ese es el nivel correcto de éxito. Es perfecto.

ARCADIA: Uno de sus discos más aclamados es White Light, White Heat, White Trash, ¿tiene canción favorita?

M.N: Probablemente “Dear Lover”, no sé. No sé de dónde vino la inspiración para esa parte musical. Pero a veces las canciones simplemente llegan a ti. Es como un regalo. ‘Tengo que escribir una canción, esto suena increíble, tengo que convertir esto en una canción’. A veces es solo un riff en la guitarra con el que estás jugando. Y luego es como, esto realmente tiene algo.

ARCADIA: ¿Cómo recuerda los años de gestar White Light, White Heat, White Trash?

M.N: Ese disco en particular fue también en un momento de mi carrera en el que hubiera sido muy fácil volverme complaciente con la composición. Tuve la suerte de que antes de grabarlo conocí a un productor al que le di 12 canciones y me dijo que siguiera escribiendo (ríe). Que aún no estábamos listos para grabar ese disco. Eso me molestó y me hizo profundizar más. Ahí fue cuando escribí “When the Angels Sing” y “I Was Wrong” y algunas de esas canciones. Creo que la única canción que sobrevivió de esos demos fue “Don’t Drag Me Down”, que también es una de mis favoritas.

ARCADIA: Volviendo al nuevo álbum: ¿cómo se la el trabajo con Dave Sardy como productor (quien cuenta en sus trabajos discos de Noel Gallagher, The Who, Nine Inch Nails, A Perfect Circle o Red Hot Chili Peppers)?

M.N: Bueno, cuando llegó el momento de empezar a reunirnos con productores, su nombre seguía apareciendo. Simplemente conectamos. Todo el proceso de la preproducción, la grabación del disco, la mezcla del disco y la masterización del disco fue una experiencia tan buena que no quiero hacer discos con nadie más. También siento que estoy en un periodo muy prolífico de mi carrera en el que realmente quiero hacer discos. Quiero hacer más discos. Así que puedo decirte que no tendrán que esperar 15 años para el próximo disco. Tendría 80 años (ríe). Esperé 15 años, pero hay muchas canciones que no entraron en este disco y no fue porque no fueran lo suficientemente buenas. Simplemente tuvimos que elegir. Estoy muy, muy inspirado para hacer discos ahora mismo.

ARCADIA: ¿Cómo concibió que Benmont Tench (ex tecladista de Tom Petty) y Lucinda Williams (cantante de roots rock) hicieran parte del álbum?

M.N: Son dos íconos estadounidenses. Mucha gente no sabe esto, pero soy un gran fan de Tom Petty. Su música es narrativa en su máxima expresión. Cuando llegó el momento de hacer este disco, en realidad no teníamos tecladista en ese momento. Así que la idea fue: vamos a estar en Los Ángeles haciendo un disco, ¿por qué no al menos contactarlo y ver si le interesaría? Se divirtió muchísimo tocando en nuestro disco. Por la naturaleza del proyecto, podía notar que realmente lo hacía sentirse joven otra vez, ¿sabes? He sido fan de Lucinda Williams durante años y nos hemos hecho amigos. Cuando escribí esta canción, siempre la vi como un dueto. Al buscar a alguien para hacerlo, sabía que la voz no podía ser demasiado aguda ni demasiado bonita. Quería a alguien que tuviera un poco de aspereza en su tono, y ella era la única opción.

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ARCADIA: ¿Cómo serán sus shows en vivo?

M.N: Siempre pueden esperar un show de rock and roll de alta energía con Social Distortion. Quería escribir este disco y hacerle saber a la gente que no estamos bajando el ritmo. Puede que seamos mayores, pero no estamos desacelerando. Nos enorgullecemos de nuestros shows en vivo. No podemos salir y tocar solo el disco nuevo, eso sería egoísta. Tampoco podemos salir y no tocar algunos de nuestros éxitos que la gente ha estado escuchando durante 30, 40 años. Así que habrá un poco de todo. Pase lo que pase, siempre habrá alguien que diga: ‘¿por qué no tocaron esta canción?’ [ríe]. Bueno, ¡no tenemos cinco horas! Si tuviéramos cinco horas, podrían tocar cada una de las canciones [ríe], pero no las tenemos.

ARCADIA: ¿Quién asiste a sus shows estos días? ¿Fans de toda la vida, jóvenes adultos o padres con sus hijos?

M.N: Nuestro público siempre ha sido muy diverso, y eso es lo que me encanta. No quería tocar, ni siquiera al principio, solo frente a punks. Veía bandas como The Clash. Obviamente, nosotros no teníamos ese mensaje global que ellos tenían, pero estaban intentando llegar a la gente, casi como un grito de ayuda o un anuncio que hacer, como un comunicado público. ¡Estamos cambiando las cosas! Yo quería llegar a todos porque creo que la música es algo universal y no quería que nos encasillaran.