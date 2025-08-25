Se supone que un domingo de lluvia en Bogotá es sinónimo de depresión, y ¿quién lo hubiera imaginado?, uno de los antídotos para la caída anímica de este séptimo día fue una potente descarga de Green Day en vivo. Ojalá siempre fuera así de fácil...

Bueno, fácil no fue y fácil no será para muchos hoy lunes, llegando al lugar de trabajo luego de volver mojaditos a casa pasada la medianoche, si les fue bien en la salida (tenemos nuevas de gente que llegó a su Tunja a las 3 a.m., pero lo volvería a hacer, y eso dice algo de la experiencia). En resumen, de que valió la pena no hay duda, y esa es la energía que trasciende.

Estrenando escenario en Bogotá, Green Day entregó casi dos horas de la descarga energética necesaria para que su gente, con abrigos y sin abrigos, sorteara el aguacero sostenido que se soltó apenas tocaron su primer acorde y que se extendió casi por la totalidad del concierto.

¡Si ha de llover, que sea en un concierto de punk! En la imagen, Mike Dirnt y el bajo que tantas memorias y emociones agita (qué linod que suena en 'Longview'). | Foto: Camila Andrea Díaz

Si algo había demostrado The Hives en marzo, y ratificó anoche Green Day, es que el maridaje entre el punk y la lluvia torrencial se hace lógico una vez se desata. Las formas y los looks pierden importancia, la música se convierte en el escape y el refugio.

Para esto, claro, es esencial que ese refugio esté sobrecargado de emociones generacionales, y eso ofrece Green Day. La banda californiana entrega música al mundo desde 1994 y ha creado un arsenal de canciones que alternan entre la veloz expresión rockera de la angustia juvenil, la crítica irreverente de y algo del sentimentalismo de estar vivos.

Los redobles de Tré Cool son tan icónicos que se pueden hasta cantar... I wanna be a minority! | Foto: Camila Andrea Díaz

En medio de la lluvia intensa, en su tercera visita al país (tras conciertos en 2010 y 2017), la distorsión genial y la reconocible voz de Billie Joe Armstrong, la batería de Tré Cool y el bajo de Mike Dirnt llenaron la noche de explosiones rítmicas (one, two... one , two, three, four!), de versos cantados y de riffs geniales, conocidos, inmortales. Fue una verdadera fiesta comunal que desató pogos y algarabía, porque esta banda fomenta el salto comunal también. Y cuando lo hace, el piso suele temblar. Esa experiencia ha debido ser más interesante aún para la gente en las gradas, que seguramente se movieron alguito más que el piso. Lo cierto es que este es el nivel de intensidad que necesitan aguantar, y lo aguantaron.

Nunca ha sonado más pertinente 'American Idiot' que en 2025. | Foto: Camila Andrea Díaz

El inicio del espectáculo tenía que ser intenso, marcar el tono, y eso hizo con “American Idiot”. Aún tras esa nota intensa, sorprendió la manera en la que el concierto se sintió estallar cuando desataron “Holiday”. En esa marcha que propone la canción, con esa guitarra que casi añora, la gente y la banda aceptaron el agua como acompañante y vehículo, y todo conectó. Se soltó el salto, se soltó la gente.

Green Day conjugó un viaje que apeló a sus fans más casuales así como a sus seguidores más dedicados en el Foro Vive Claro de Bogotá. | Foto: Camila Andrea Díaz

Encadenar ese punto altísimo con “Know Your Enemy”, cuya candencia también pisa el suelo con ímpetu, fue otro gran acierto. Además, en esta canción la banda invitó a una seguidora a subir al escenario, y ella se encargó de prender aún más la mecha indetenible.

En tantos años de música, siempre habrá una que falte en hora y cuarenta minutos. Muchos hubieran querido cantar “Warning”, pero no hay lugar para las quejas: la banda conjugó un viaje que apeló a sus fans más casuales así como a sus seguidores más dedicados, incluyendo canciones como “Missing You”, que no tocaba entera desde 2013.

Lo entregó todo, Billie Joe Armstrong, con su guitarra, con su voz. | Foto: Camila Andrea Díaz

Lo obvio es que no faltaron himnos del inolvidable Dookie, como “Basket Case”, “When I Come Around”, “Longview” y “She”, que dieron paso a una tanda final que vio sonar “Wake Me Up When September Ends” y cerró, como tenía que ser, con el punto emocional que representa “Good Riddance (Time of Your Life)”. En esta última tonada, Billie Joe y su guitarra acústica despidieron la experiencia, haciendo cantar a la gente por última vez y mandarle feliz para la casa.

En estos últimos minutos, ya secos, voló el confeti, toteó la pirotecnia, y la gente emprendió su retorno (la salida ofrece un reto por sortear y mejorar, con embudos ligados a la amplia afluencia de público).

Este fue el setlist del concierto

Viva Claro: toque fundacional

No fue un domingo cualquiera. El 24 de agosto de 2025, tuvo lugar este concierto fundacional a capacidad entera del Foro Vive Claro, un escenario que se ha venido preparando por arduos meses.

El balance para la mayoría de visitantes fue positivo. Según comparten Páramo Presenta, Move Concerts y Ocesa, quienes unieron esfuerzos para hacer este evento suceder, 40.000 asistentes se dieron cita. Entre estos predominaron los cuarentañeros, que vieron nacer a Green Day en su adolescencia, pero hicieron presencia las varias generaciones de fanáticos que la banda ha cultivado en su camino ininterrumpido desde los años noventa.

Recibir a Green Day en el marco de The Savior Tour es la prueba de que este escenario está listo para experiencias de talla internacional y dejar una huella imborrable en la memoria de los fans Luz Ángela Castro, directora de OCESA Colombia

Además, los que llegaron temprano pudieron matar tiempo con activaciones de marca, en una tarde preciosa.

La algarabía que conjuga Green Day se conjuga mejor en masa, eso probó el concierto del 24 de agosto en el Foto Vive Claro. | Foto: Camila Andrea Díaz

Algunos espectadores comentaron, desde las graderías y la zona general, que las pantallas podían ser algo más grandes de lo que fueron en este show. Y como en todo escenario, hay zonas de visibilidad no tan favorecida. Es importante aceptar que esto hace parte de la experiencia cuando se maneja esta cantidad de personas.

Para nosotros, inaugurar este espacio con Green Day es un orgullo. No solo celebramos la llegada de un nuevo escenario, sino la oportunidad de potenciar la industria cultural y seguir construyendo ciudad a través de la música. Gabriel Garcia, Páramo Presenta

No es en un estadio, pero es un concierto de estadio. En ese sentido, la cabina ocupará el espacio que necesita para entregar el mejor espectáculo y las torres de sonido serán siempre necesarias para que suene como debe sonar en todo el espacio.

Un 'Good Bunny' se encargó de animar al público para darle la bienvenida a Green Day. Y en algún punto del concierto sacaron un inflable que decía 'Bad Year'. Detallitos del domingo fundacional en el Vive Claro. | Foto: Camila Andrea Díaz

Como es ya sana costumbre, vinieron públicos de otras ciudades del país, de Tunja, de Medellín y más, así como de de otros países, como Costa Rica, Ecuador y México, entre otros. Personalmente, vi el concierto al lado de un grupo de cuatro muchachos y una chica que visitaron la ciudad desde algún lugar del lejano Oriente. Antes de marearse con la lluvia y el viento, levantaron brazos al aire, bailaron como si no hubiera mañana, y se metieron al pogo cuando les nació. Se contagiaron con lo que la banda entregó, con lo que Bogotá les permitió vivir, y devolvieron atenciones con su notable entusiasmo.

Para los locales y los visitantes por igual, la ciudad se guardó su gran chiste de domingo. Porque durante la mayor parte del séptimo día lo que predominó fue un sol impresionante. El cerro, que suele avisar aguas, esta vez no dio señales, así que muchos, entre ellos este cronista, caímos en el error amateur de no llevar impermeable.

¿Felices para la casa? | Foto: Camila Andrea Díaz