‘Camp Rock 3’ en Disney+ 2026: plataforma revela la fecha oficial de estreno en Colombia

Disney confirmó oficialmente el estreno de Camp Rock 3 y la noticia emocionó a miles de personas que crecieron viendo las películas musicales. Después de varios años de rumores sobre una posible continuación, la plataforma Disney+ anunció que la nueva entrega llegará en agosto de 2026.

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La información fue revelada por medio de un póster promocional en el que aparecen los Jonas Brothers con una chaqueta de cuero con el logo de Camp Rock 3 en la espalda. En la imagen también se puede leer el mensaje “This August”, confirmando que la película se estrenará durante el mes de agosto tanto en Disney Channel como en Disney+.

Aunque todavía no se conoce el día exacto del estreno en Colombia, el anuncio ya empezó a generar todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos fanáticos recordaron con nostalgia las primeras películas, que se convirtieron en uno de los mayores éxitos juveniles de Disney a finales de los años 2000.

La primera película de Camp Rock se estrenó en 2008 y contó la historia de Mitchie Torres, una joven que soñaba con cantar y que logra entrar a un campamento de música. Allí conoce a varios artistas jóvenes y vive diferentes experiencias relacionadas con la música, la amistad y el amor.

La producción ayudó a que Demi Lovato y los Jonas Brothers aumentaran todavía más su popularidad en todo el mundo. Además, varias canciones de la película se volvieron muy famosas entre los seguidores de Disney Channel.

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Dos años después llegó Camp Rock 2: The Final Jam, película que mostró una competencia entre campamentos musicales y que también tuvo buena recepción entre el público juvenil. Desde entonces, durante mucho tiempo se habló sobre una tercera parte, pero Disney no había confirmado nada oficialmente.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la historia, varios seguidores esperan que algunos actores originales regresen para esta nueva entrega y en redes sociales muchas personas ya comenzaron a pedir el regreso de los protagonistas originales, ya que fueron una parte importante del éxito de las primeras películas.

Camp Rock es una de las películas más exitosas de Disney. Foto: Disney

Con este estreno, Disney sigue apostando por traer de vuelta algunas de sus franquicias más recordadas.