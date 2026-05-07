Los cruceros de Disney están en el ojo del huracán, luego de que un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) revelara al New York Post que algunos colaboradores de esta embarcación fueron arrestados por pornografía infantil en medio de operaciones de las autoridades estadounidenses.

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El vocero del CBP confirmó al medio estadounidense que el crucero de Disney hizo parte de un operativo que también incluyó la inspección de otras cuatro embarcaciones más entre el 23 y el 25 de abril.

En esta operación se capturaron 28 personas, entre las cuales destacaron los empleados del gigante de entretenimiento, Disney. Según la declaración del portavoz, tras interrogar a tripulantes de diferentes cruceros, se confirmó la red de pornografía infantil.

🚨 | Empleados de cruceros de Disney entre los 28 arrestados en una operación masiva contra la pornografía infantil.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos arrestó a 28 tripulantes de cruceros, entre ellos empleados de Disney Cruise Line, en San Diego… https://t.co/Z6vWNWbLAV pic.twitter.com/JerleZrrJG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 7, 2026

“Los agentes confirmaron que todos los implicados estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil o pornografía infantil”, declaró el portavoz de la CBP al NYP.

El funcionario añadió: “La CBP canceló sus visas y estos criminales están siendo expulsados ​​de nuestro país".

Respuesta de Disney

Disney confirmó lo reportado por el portavoz, revelando las acciones que tomarán con los funcionarios. Un vocero declaró a The California Post el rechazo de la empresa frente a este tipo de denuncias.

“Tenemos una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento y cooperamos plenamente con las autoridades”, declaró un portavoz de Disney a TCP.

El vocero de la empresa reveló: “Si bien la mayoría de estas personas no pertenecían a nuestra línea de cruceros, quienes sí lo eran ya no trabajan para la compañía”. Aunque no son claras cuáles son las demás embarcaciones involucradas, sí se sabe que provienen de Filipinas, Portugal e Indonesia.

“Fue realmente inquietante”: pasajera de crucero de Disney dio detalles de la detención

Dharmi Mehta es una pasajera del barco Magic de Disney, quien reveló en medio de una rueda de prensa cómo vivieron la detención los tripulantes de la embarcación. La mujer confirmó que la operación se realizó en San Diego, Estados Unidos.

La detención fue en San Diego, EE. UU. Foto: Fotos: Disney Cruise

“Fue realmente inquietante”, declaró Mehta. La mujer reveló que el jefe de camareros fue uno de los detenidos y añadió que fueron arrestados con sus uniformes de Disney puestos. El relato detalló que los implicados no tenían sus pertenencias, lo cual llamó su atención.

“Esa era mi mayor preocupación: ¿cómo va a contactar con su familia? ¿Sabe siquiera su familia que no va a volver al barco hoy?”, declaró la mujer en rueda de prensa.

Hay quienes direccionan estas detenciones a la persecución migratoria que denuncian en Estados Unidos; sin embargo, la justificación de estos arrestos por parte del ICE está basada en pornografía infantil.

Por el momento, se esperan las respuestas de las autoridades judiciales, quienes definirán la culpabilidad de los exempleados de Disney.