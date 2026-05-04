Protestas en Texas por detención de venezolana y sus hijos: vuelve tensión por operativos migratorios en EE. UU.

La detención de una mujer venezolana y sus dos hijos menores en Texas desató una nueva jornada de protestas este fin de semana en San Antonio. Además, regresó la polémica y las duras críticas a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

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Las manifestaciones se registraron en San Antonio, luego de que activistas denunciaran que la familia fue detenida por agentes del ICE (la agencia migratoria de EE. UU.) y trasladada a un centro de detención migratorio pese a que ninguno de los miembros de la familia tenía antecedentes ni representaba una amenaza para la sociedad.

Según el medio local Univisión, la mujer venezolana fue capturada junto con sus hijos menores de edad dentro de un complejo residencial en el noreste de San Antonio. Posteriormente, habrían sido enviados al centro de detención de Dilley, Texas.

Betania Uscategui habría sido arrestada el día de su cumpleaños. Foto: Captura de pantalla de Univision San Antonio

Los testimonios de las personas cercanas a la mujer aseguran que los agentes la abordaron a ella directamente cuando llevaba a sus hijos (de 9 y 11 años) al autobús que los llevaría a la escuela. Allí, sin ningún tipo de justificación diferente a su nacionalidad, los oficiales habrían detenido a la mujer con los menores.

Protestas en San Antonio, Texas

Activistas, organizaciones comunitarias y defensores de migrantes realizaron protestas para exigir la liberación inmediata de la familia, a través de un plantón en Texas.

Los manifestantes aseguraron que la detención refleja un aumento de operativos migratorios contra familias venezolanas y migrantes latinoamericanos en distintas ciudades estadounidenses.

Videos difundidos en redes sociales mostraron concentraciones con pancartas y consignas frente a instalaciones relacionadas con procesos migratorios en Texas.

Protestas en san Antonio, Texas. Foto: Captura de pantallla de Univision San Antonio

Este caso se conoce luego de que el ICE volviera a estar en el ojo del huracán, tras revelarse la detención durante cinco meses de un joven que contaba con permiso de estudio para permanecer en el país. Se revive la polémica sobre la agencia migratoria, luego de que parecía haberse superado tras un inicio de 2026 marcado por múltiples cuestionamientos.

Nuevamente, la detención de menores de edad es una realidad en Estados Unidos. Ya había sido polémica la detención de un menor de 5 años ecuatoriano, Liam Conejo, que hasta se enfermó en este mismo centro de reclusión en Dilley hace unos meses.

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Desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, los inmigrantes que estaban en el país norteamericano sabían que las medidas se endurecerían. Al iniciar el 2026, una serie de casos como el de Renee Good pusieron esta problemática en la mira del mundo.

Aunque pasó un par de meses sin reportarse este tipo de detenciones polémicas, hoy vuelve a sentirse una persecución del ICE a los migrantes en EE. UU.