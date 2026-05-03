Los estadios más impresionantes de EE. UU. para el Mundial 2026: este es el lujoso escenario en el que jugará Colombia

El Mundial de Fútbol de 2026 se llevará a cabo en tres países diferentes, México, Canadá y Estados Unidos; aunque en este último país los estadios normalmente están dispuestos para el fútbol americano, es en esta nación donde se jugarán más partidos de la cita más importante del fútbol mundial.

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En total serán 16 los estadios, en donde las mejores selecciones del mundo jugarán los partidos correspondientes a la cita mundialista. De estos 16 escenarios, 11 son de Estados Unidos.

Aunque estos 11 estadios no han sido emblemáticos para el fútbol y su historia, sí son considerados de los más avanzados del mundo por su tecnología, capacidad y experiencia para el espectador. Estas son las sedes que prometen robarse las miradas.

SoFi Stadium: el estadio más futurista

Ubicado en Los Ángeles, es considerado uno de los recintos más modernos del planeta. Cuenta con un techo translúcido, pantallas 360° de alta definición y un diseño abierto que integra tecnología digital en toda la experiencia del usuario.

SoFi Stadium es una de las sedes más tecnológicas del Mundial 2026. Foto: AP

AT&T Stadium: la pantalla más grande del mundo

En Dallas, este estadio destaca por su gigantesca pantalla central suspendida, una de las más grandes en escenarios deportivos. Tiene capacidad superior a 80.000 espectadores y un techo retráctil que permite adaptar el ambiente del juego.

La pantalla gigante es lo más emblemático de esta sede. Foto: Getty Images

MetLife Stadium: sede de la final

Situado en el área de Nueva York/Nueva Jersey, será el estadio principal del torneo y albergará la final. Su capacidad supera los 82.000 asistentes y es uno de los recintos mejor preparados para eventos masivos de escala global.

Este estadio también fue sede del Mundial de Clubes de 2025. Foto: AFP

Mercedes-Benz Stadium: innovación arquitectónica

Este estadio en Atlanta es famoso por su techo retráctil en forma de “flor”, considerado una obra de ingeniería avanzada. Además, incorpora sistemas sostenibles y conectividad digital para los asistentes.

Mercedes-Benz stadium (Atlanta), uno de los estadios sedes del Mundial del 2026. Foto: AP

Levi’s Stadium: tecnología y sostenibilidad

Ubicado en el área de San Francisco, este estadio combina innovación tecnológica con enfoque ecológico, incluyendo sistemas de energía renovable y aplicaciones móviles para la experiencia del aficionado.

En este estadio de Santa Clara se jugó el último Super Bowl. Foto: Getty Images

Lumen Field: experiencia sonora única

En Seattle, es reconocido por su acústica, que amplifica el ruido del público y genera uno de los ambientes más intensos del fútbol mundial.

El Luman Field es sede de la NFL. Foto: Getty Images

Hard Rock Stadium: confort y lujo

Este estadio en Miami ha sido modernizado con zonas premium, tecnología de climatización y experiencias VIP, pensado para eventos internacionales de alto nivel.

Hard Rock Stadium (Colprensa - Cristian Álvarez)

Estadio en el que jugará la selección Colombia

La selección colombiana de fútbol hasta el momento tiene asegurado su pase para jugar tres partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial.

De estos tres partidos, tendrán que disputarse los dos primeros en México, mientras que el tercero será en Estados Unidos frente a Portugal. El juego del 27 de junio tendrá lugar en el lujoso Hard Rock Stadium de Miami.

Este escenario no le trae gratos recuerdos a la selección cafetera, pues en 2024 se desarrolló allí la gran final de la Copa América que, finalmente, perdió frente a Argentina.