El Gobierno de Estados Unidos aseguró que dará prioridad a los solicitantes de la visa americana que tengan una boleta para asistir a un partido del Mundial de Fútbol 2026, el cual se jugará en tres países de Norte América a partir de junio del próximo año.

La medida se basa en las largas esperas que un extranjero debe enfrentar antes de poder presentarse ante las autoridades consulares para que su documento de viaje sea aceptado, y con el torneo de fútbol cada vez más cerca, son millones de aficionados que están en vilo para poder ir al estado y apoyar a sus selecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (derecha), sostiene el trofeo de la Copa del Mundo mientras hace un anuncio en la Oficina Oval. | Foto: AFP

Pese a que el beneficio acelera el trámite para quienes ya compraron un tiquete para un partido, el secretario de Estado, Marco Rubio, recordó que: “Tu boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”.

E instó a los inmigrantes que se apresuren a pedir su visa de turista lo más pronto posible, para que la puedan obtener antes de mitad de año del 2026.

Además, el funcionario sugirió que, a partir de mayo del año entrante, podría aumentar el personal de varios consulados alrededor del mundo, con la finalidad de agilizar los procedimientos de visado. El pasado lunes, 17 de noviembre, indicó que su departamento ya ha enviado al menos 400 empleados consulares a diversos países.

Secretario de Estado, Marco Rubio. | Foto: AFP

“Estados Unidos ofrece citas prioritarias para que los aficionados que viajen a la Copa Mundial puedan completar la entrevista de visado y acreditar que reúnen los requisitos para su obtención”, declaró Rubio el lunes desde la Casa Blanca ante la prensa, en una conferencia donde estaba el presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“El inicio del torneo se acerca, así que este es el momento de presentar la solicitud. Para nosotros es un honor acoger la que será la Copa Mundial más segura y más grande de la historia”, agregó.

Las personas pueden hacer la solicitud por medio del Departamento de Estado. | Foto: Getty Images

¿Cómo solicitar la prioridad para el visado?

En caso de que los aficionados quieran tomar esta ruta para obtener la visa, deben ingresar al portal web oficial del Departamento de Estado, en el apartado señalado como “Copa Mundial de la FIFA 26″, allí podrá llenar el formulario y hacer la solicitud formal para luego cumplir con los demás requisitos establecidos por la ley, como presentarse a una entrevista consular donde se determina si el extranjero es adecuado para visitar Estados Unidos.