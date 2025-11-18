¿Qué pasa si un titular de la green card permanece fuera de EE. UU. por más de un año? Esto exigen las autoridades migratorias

Los residentes permanentes en Estados Unidos tienen la obligación de cumplir con algunos requisitos para no perder la green card, y por lo tanto afectar su estatus migratorio, que seguro le ha costado mucho tiempo tramitar.

Según la normativa establecida por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el titular de la green card no puede permanecer afuera del país por más de un año, a menos que pueda argumentar su estadía en el extranjero más allá del límite de tiempo establecido.

La residencia permanente está supeditada al cumplimiento de las directrices estadounidenses. | Foto: 123RF

Así bien, en caso de que el residente permanente no logre justificar su permanencia en otro país, está obligado a solicitar la visa de inmigrante SB-1, especial para este tipo de casos.

¿Cómo funciona la visa SB-1?

Este documento migratorio se tramita si la persona no puede volver a Estados Unidos antes del vencimiento de su green card o del permiso de reingreso.

La autoridad consular evaluará cada caso individual para determinar si la persona cumple las condiciones para obtener la visa, y así poder restablecer su estatus de residente.

La residencia permanente permite salir y entrar de Estados Unidos cumpliendo con los límites de tiempo establecidos. | Foto: Getty Images

Aun así, el DOS aclara que poseer la green card no garantiza el reingreso como residente permanente. Además, los motivos del solicitante para ausentarse del país por más de un año deben ser sólidos.

¿Cuáles son las causas que acepta USCIS para aprobar la visa SB-1?

Entre las justificaciones que EE. UU. acepta cómo válidas, se encuentran emergencias médicas, obligaciones laborales con empresas estadounidenses, desastres naturales o situaciones familiares documentadas bajo parámetros estrictos.

La entidad migratoria es la encargada de verificar los estatus migratorios de extranjeros presentes en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

A través del Formulario DS-117, se deben adjuntar los documentos que respalden la información suministrada, y también es necesario mostrar el respaldo del lugar de residencia y certificados laborales.

Las citas para esta visa se solicitan en los consulados o embajadas de Estados Unidos del país donde se encuentre.

¿Se puede perder la green card si está afuera de EE. UU. más de un año?

Si no justifica dicha ausencia, las autoridades tienen la potestad de revocar el documento migratorio.

Así bien, si se pierde dicho estatus, no se puede admitir a la persona como residente legal, y es posible que se requiera iniciar otro proceso.