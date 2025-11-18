Suscribirse

Estados Unidos

¿Qué pasa si un titular de la green card permanece fuera de EE. UU. por más de un año? Esto exigen las autoridades migratorias

La residencia permanente no permite salir de EE. UU. durante tiempos establecidos.

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025, 8:52 p. m.
Renocvación de la Green Card
La green card podría ser revocada si el titular se ausenta de Estados Unidos por más de un año. | Foto: Getty Images

Los residentes permanentes en Estados Unidos tienen la obligación de cumplir con algunos requisitos para no perder la green card, y por lo tanto afectar su estatus migratorio, que seguro le ha costado mucho tiempo tramitar.

Contexto: Riesgo para miles de solicitantes de green card: revisión del DHS propone una reversión importante antes de finalizar noviembre

Según la normativa establecida por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el titular de la green card no puede permanecer afuera del país por más de un año, a menos que pueda argumentar su estadía en el extranjero más allá del límite de tiempo establecido.

GREEN CARD
La residencia permanente está supeditada al cumplimiento de las directrices estadounidenses. | Foto: 123RF

Así bien, en caso de que el residente permanente no logre justificar su permanencia en otro país, está obligado a solicitar la visa de inmigrante SB-1, especial para este tipo de casos.

¿Cómo funciona la visa SB-1?

Este documento migratorio se tramita si la persona no puede volver a Estados Unidos antes del vencimiento de su green card o del permiso de reingreso.

Contexto: ¿Tiene green card? Estos son los documentos que debe presentar al viajar fuera de Estados Unidos

La autoridad consular evaluará cada caso individual para determinar si la persona cumple las condiciones para obtener la visa, y así poder restablecer su estatus de residente.

Green Card vs Visa: Diferencias, alcances y derechos que otorgan
La residencia permanente permite salir y entrar de Estados Unidos cumpliendo con los límites de tiempo establecidos. | Foto: Getty Images

Aun así, el DOS aclara que poseer la green card no garantiza el reingreso como residente permanente. Además, los motivos del solicitante para ausentarse del país por más de un año deben ser sólidos.

¿Cuáles son las causas que acepta USCIS para aprobar la visa SB-1?

Entre las justificaciones que EE. UU. acepta cómo válidas, se encuentran emergencias médicas, obligaciones laborales con empresas estadounidenses, desastres naturales o situaciones familiares documentadas bajo parámetros estrictos.

La medida busca brindar estabilidad laboral a miles de inmigrantes mientras se revisan sus solicitudes de renovación del EAD.
La entidad migratoria es la encargada de verificar los estatus migratorios de extranjeros presentes en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

A través del Formulario DS-117, se deben adjuntar los documentos que respalden la información suministrada, y también es necesario mostrar el respaldo del lugar de residencia y certificados laborales.

Las citas para esta visa se solicitan en los consulados o embajadas de Estados Unidos del país donde se encuentre.

¿Se puede perder la green card si está afuera de EE. UU. más de un año?

Si no justifica dicha ausencia, las autoridades tienen la potestad de revocar el documento migratorio.

Contexto: Estados Unidos está autorizado para revisar expedientes de inmigrantes con green card; podría revocarla en estos casos

Así bien, si se pierde dicho estatus, no se puede admitir a la persona como residente legal, y es posible que se requiera iniciar otro proceso.

Según el DOS, con este tipo de medidas EE. UU. pretende que los extranjeros con estos permisos no pierdan lazos afectivos con el país norteamericano y sigan haciendo parte del mismo.

