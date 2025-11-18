Suscribirse

Estados Unidos

Riesgo para miles de solicitantes de green card: revisión del DHS propone una reversión importante antes de finalizar noviembre

La nueva propuesta de la DHS amplía la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración para negar la residencia permanente, considerando la participación en ciertos programas de ayuda pública.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 5:51 p. m.
GREEN CARD
Funcionarios de inmigración de EE. UU. evalúan solicitudes de residencia permanente bajo criterios que podrían incluir la dependencia de beneficios públicos, en un giro controversial de la política migratoria. | Foto: 123RF

La Department of Homeland Security (DHS) de Estados Unidos propone un cambio que podría transformar la manera en que se evalúa la “carga pública” de los solicitantes de residencia permanente.

Bajo este criterio, quienes dependen de ciertos programas de ayuda social podrían ver limitada su posibilidad de obtener la green card, lo que ha generado incertidumbre para miles de inmigrantes y sus familias.

Contexto: EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card: conozca las nuevas preguntas que ponen a prueba a los inmigrantes

¿Cuál es la reversión que propone el DHS?

La DHS ha anunciado una propuesta de reglamento que revierte de tajo las protecciones establecidas por la administración Joe Biden en el 2022, para los inmigrantes que buscan la residencia permanente.

De acuerdo a lo que informa Newsweek, el cambio gira en torno al llamado ground of inadmissibility por carga pública (public charge), es decir, la posibilidad de que un solicitante sea considerado “una carga del Estado” al depender de beneficios públicos.

Con esta propuesta, el gobierno amplía el margen de discrecionalidad de los funcionarios de inmigración para decidir quién califica o no.

Las opiniones públicas de quienes tienen Green Card podrían ser motivo de deportación. Se abre el debate.
Mientras avanza la propuesta federal, comunidades inmigrantes en todo el país viven entre la necesidad de pedir ayuda y el temor a que eso afecte sus posibilidades de residencia permanente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué incluye la propuesta y por qué importa?

Bajo la regla de 2022 promulgada por la administración Biden, la definición de carga pública se limitaba principalmente a asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y a atención institucional de largo plazo a cargo del gobierno.

No se tomaban en cuenta programas como Medicaid regular, ayuda alimentaria (SNAP), subsidios de vivienda, ni la asistencia médica comunitaria.

La nueva propuesta de la DHS, podría reintroducir criterios más amplios. Así, la participación en ciertos programas sociales o de salud podrían pasar a ser considerados como indicio de que el solicitante “podría convertirse en carga pública”.

Esto significa que los funcionarios tendrían más discrecionalidad para negar la residencia, como edad, salud, historial familiar, uso de beneficios públicos podrían tomar un peso mayor.

Contexto: EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card: conozca las nuevas preguntas que ponen a prueba a los inmigrantes

¿A quién afecta y cuáles son los riesgos?

Aunque ciertas categorías de inmigrantes como refugiados, asilados, sobrevivientes de trata, veteranos, niños protegidos, están generalmente exentas de la regla de carga pública, la propuesta podría generar un efecto escalofriante (“chilling effect”) para muchas familias que actualmente son elegibles para acceso a salud, nutrición o vivienda.

Según organizaciones como National Immigration Law Center (NILC) o Protecting Immigrant Families Coalition, este cambio crea incertidumbre para millones de residentes legales y solicitantes de tarjeta verde, quienes podrían quedarse sin acceder a servicios públicos por temor a que eso afecte su estatus migratorio.

Además, la propuesta implica que los procesos de solicitud de residencia podrían volverse más complejos y demorados, lo que preocupa en gran medida, ya que se ha reportado que la carga de papeleo para las tarjetas verdes se duplicó en esta administración, según citan expertos.

El DHS ha presentado ahora una propuesta de norma titulada “Motivo de inadmisibilidad por carga pública” en el Registro Federal.

Esta nueva propuesta, prevista para publicarse el 19 de noviembre, revocaría las protecciones de la administración Biden que entraron en vigor en diciembre de 2022.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Petro es un hipócrita”: Exmindefensa, Diego Molano, tras cambio de postura sobre los bombardeos de las FF. MM.

2. Clara Chía le habría mentido a sus padres con respecto a Piqué; destapan supuesta verdad del pasado de la joven

3. Intento de imitar la obra maestra de Luis Díaz acabó así: compañero del Bayern Múnich lo hizo

4. Cali completa la modernización del 30 por ciento de su alumbrado público con más de 55 mil luminarias LED

5. Danna García relató crudo momento que vivió en su hogar y la hizo pasar angustia: “He gritado, he llorado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosGreen CardCambionormas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.