¿Monedas o lingotes? El dilema de inversión para proteger sus ahorros con oro físico en Estados Unidos

En el actual panorama económico de Estados Unidos, proteger el capital mediante activos físicos se ha vuelto una prioridad. Sin embargo, no todo lo que brilla tiene la misma utilidad financiera. La distinción entre adquirir monedas o lingotes es crucial para determinar la eficiencia de un portafolio.

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Mientras las primeras destacan por su altísimo reconocimiento y facilidad de intercambio, los segundos se perfilan como la opción técnica para quienes buscan acumular la mayor cantidad de metal precioso al menor precio posible por unidad.

Las monedas tienen una posibilidad de venta mucho más alta por tener unos estándares de producción mundialmente reconocidos. Foto: Getty Images

Las monedas oficiales, como el Gold American Eagle o el Krugerrand sudafricano, funcionan casi como dinero en efectivo de alta gama.

Su autenticidad está respaldada por casas de moneda gubernamentales, lo que elimina fricciones al momento de buscar un comprador. No obstante, esta garantía conlleva un “premium” o sobreprecio más alto, derivado de sus complejos procesos de acuñación.

Por su parte, los lingotes evitan estos costos estéticos, replicando de forma más fiel el valor real del oro en el mercado internacional, lo que optimiza cada dólar invertido en términos de peso puro.

La flexibilidad del efectivo

Uno de los mayores retos para el inversor es la disponibilidad de liquidez inmediata. En este punto, las piezas pequeñas ofrecen una ventaja táctica sobre los bloques de gran tamaño.

Linda Jensen, asesora financiera y fundadora de Heart Financial Group, compartió una observación clave sobre este fenómeno para Usa Today: “Lo que he visto es inversores que poseen barras de gran tamaño y, ante una necesidad de liquidez, deben vender la pieza entera”.

Esta falta de divisibilidad en los lingotes pesados puede obligar al titular a desprenderse de más capital del que realmente necesita. En contraste, Jensen resalta que las monedas “permiten vender montos parciales y así retener mayor control”.

Para quienes inician con presupuestos ajustados, esta característica es vital, ya que les permite construir su patrimonio de forma progresiva adquiriendo fracciones de onza según su capacidad de ahorro mensual.

La ventaja de los lingotes de oro radica en el menor sobrecosto que se debe pagar a la hora de comprar comparado con las monedas. Foto: POLYMETAL

Riesgos, impuestos y custodia en el mercado estadounidense

Invertir en oro físico en territorio estadounidense también implica navegar por regulaciones fiscales específicas. El metal es catalogado como objeto de colección, lo que suele traducirse en impuestos sobre las ganancias de capital más elevados que los aplicados a otro tipo de inversiones.

A esto se suma el costo del almacenamiento; mientras un las monedas pueden guardarse en una caja fuerte al interior de la casa, los lingotes de alto valor, regularmente, exigen bóvedas profesionales con seguros especializados contra robos o siniestros.

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La decisión debe alinearse con el objetivo final, quienes valoran la movilidad y la capacidad de reacción rápida encontrarán en las monedas su mejor aliado.

Por el contrario, los grandes inversores que buscan minimizar las comisiones por gramo y planean mantener su posición a muy largo plazo encontrarán en los lingotes la herramienta de eficiencia definitiva.