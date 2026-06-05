El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes una financiación de 70.000 millones de dólares para impulsar la política migratoria del presidente Donald Trump, una de las principales banderas de su administración.

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La decisión llegó después de una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que también dejaron al descubierto las diferencias dentro del Partido Republicano.

La iniciativa destinará recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump. Con esta aprobación, el mandatario obtiene una importante victoria política tras meses de negociaciones y disputas en el Congreso.

Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos esperan debatirlo a comienzos de la próxima semana antes de enviarlo a la Casa Blanca para su promulgación.

La aprobación del plan fortalece la capacidad operativa del ICE en materia de control migratorio. Foto: ICE.gov

La votación se produjo meses después del cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En aquel momento, los demócratas bloquearon nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias porque exigían restricciones a ciertas prácticas de control, entre ellas las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Frente a esa oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de “reconciliación presupuestaria”, una herramienta legislativa que les permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple y sin apoyo demócrata, siempre que mantengan la unidad dentro de sus propias filas.

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Sin embargo, esa unidad volvió a mostrar fisuras durante la maratónica sesión del jueves. Los senadores debatieron y votaron varias enmiendas que reavivaron las diferencias sobre algunas de las prioridades impulsadas por Trump.

Entre las propuestas más controvertidas figuraba un fondo de “antipolitización” destinado a aliados del trumpismo que aseguran haber sido perseguidos injustamente por administraciones anteriores. El paquete también contemplaba una partida de 1.000 millones de dólares para reforzar la seguridad del salón de baile que Trump proyecta construir en la Casa Blanca.

El debate reavivó diferencias entre legisladores republicanos. Foto: Getty Images

Los detractores de la iniciativa calificaron el fondo como un “fondo opaco” y advirtieron que podría permitir que personas condenadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 recibieran dinero de los contribuyentes.

Ante las críticas, el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró esta semana ante los legisladores que el gobierno no seguiría adelante con el fondo.

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Aun así, Trump continuó respaldándolo y lo describió como un proyecto “hermoso”. Además, señaló que tendría que “preguntar a los abogados” si la propuesta estaba definitivamente descartada o simplemente en pausa.

Aunque la versión final del proyecto migratorio eliminó los recursos destinados al salón de baile, el debate reflejó la incomodidad de algunos republicanos a la hora de defender ciertas prioridades del presidente en vísperas de las elecciones de medio mandato.

*Con información de AFP.