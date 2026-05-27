La historia de Brayan Rayo Garzón, el colombiano que se quitó la vida bajo custodia del ICE y fue mencionado por Gustavo Petro

La historia de la muerte de un colombiano bajo custodia del ICE en Estados Unidos volvió a tomar fuerza después de que el presidente Gustavo Petro asegurara que enviaría una nota de protesta por el hecho.

Nueva ofensiva del gobierno Trump contra Cuba: ICE arresta a mujer vinculada a poderoso conglomerado económico y militar

El presidente Gustavo Petro se refirió al fallecimiento del ciudadano colombiano Brayan Rayo Garzón, quien se encontraba bajo custodia en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ubicado en Misuri.

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado sostuvo que la Cancillería colombiana debería emitir una nota diplomática de protesta ante el Gobierno estadounidense por lo ocurrido.

Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense.



Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio.



La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política… https://t.co/SF5k6IrFNd — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2026

Brayan Rayo Garzón se encontraba enfermo, solo y sumido en la angustia. El joven colombiano de 26 años permanecía desde hacía varios días recluido en una celda de aislamiento, bajo la custodia del ICE, mientras padecía fiebre intensa y constantes escalofríos a causa del COVID-19.

En medio de esa difícil situación, ocurrida en 2025, el joven había solicitado apoyo psicológico. Asimismo, rogó que le permitieran comunicarse con su madre, según un reportaje de The Associated Press.

Ocho colombianos fueron deportados de Estados Unidos hacia el Congo. Esta es su historia

“Sé que tienes familia y entiendes la preocupación que sienten por nosotros”, expresó en una nota escrita a mano dirigida a uno de los guardias. “Que Dios te bendiga”.

De acuerdo con documentos penitenciarios examinados por la agencia de noticias Associated Press, el guardia recibió la nota y aseguró que atendería la petición.

Una fotografía de Brayan Rayo Garzón, quien se suicidó mientras estaba bajo custodia del ICE en abril de 2025 Foto: AP Photo/Nick Ingram

Sin embargo, cerca de una hora más tarde, Rayo fue hallado inconsciente dentro de su celda, con una sábana enrollada alrededor del cuello. Posteriormente, la autopsia determinó que la causa de su muerte fue el suicidio.

El fallecimiento, registrado en abril de 2025, marcó el inicio de una preocupante serie de suicidios ocurridos en centros de detención migratoria administrados por el ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Frente a esta situación, especialistas en salud pública y en sistemas carcelarios han alertado que el incremento de estos casos evidencia profundas deficiencias en los mecanismos de supervisión, así como en la atención médica y el acompañamiento psicológico dentro de la red de detención migratoria de Estados Unidos.

Adriana Garzón, madre de Brayan Rayo Garzón, quien se suicidó mientras estaba bajo custodia del ICE en abril de 2025, posa junto a una foto de Rayo con la inscripción en español "En la tierra, mi guerrero; en el cielo, mi ángel" Foto: AP Photo/Nick Ingram

Una investigación realizada por la agencia reveló que, desde enero de 2025 —cuando Trump volvió a ocupar la Casa Blanca—, al menos 10 personas detenidas han fallecido por suicidio.

Desde octubre, siete de esos casos fueron oficialmente catalogados como suicidios, lo que representa la cifra más elevada registrada en un único año fiscal en la historia de ICE.