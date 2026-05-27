Alerta en EE. UU. por mala calidad del aire: recomiendan evitar conducir en estos tres estados

Las autoridades ambientales y meteorológicas de Estados Unidos emitieron nuevas alertas por deterioro en la calidad del aire en varias zonas del país durante los últimos días de mayo. Las advertencias coinciden con un aumento de partículas contaminantes y condiciones atmosféricas que podrían afectar especialmente a personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

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Los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin fueron incluidos dentro de las zonas bajo advertencia por mala calidad del aire. Las autoridades recomendaron reducir actividades al aire libre y evitar desplazamientos innecesarios en vehículos debido a las altas concentraciones de contaminantes registradas en varias ciudades de la región.

Las alertas fueron emitidas por la acumulación de ozono a nivel del suelo y material particulado en el ambiente, situación favorecida por altas temperaturas, baja circulación de viento y emisiones derivadas del tráfico vehicular e industrias. Las autoridades locales pidieron a la población limitar el uso de automóviles para evitar que aumenten los niveles de contaminación atmosférica.

Alertas en Estados Unidos por los niveles de contaminación en tres estados. Foto: Sun-Times

En Illinois, varias zonas metropolitanas alrededor de Chicago registraron índices de calidad del aire considerados “insalubres para grupos sensibles”. El Departamento de Salud Pública recomendó a niños, adultos mayores y personas con asma o enfermedades cardíacas evitar ejercicios intensos al aire libre mientras continúe la alerta.

En Indiana, las autoridades ambientales señalaron que el incremento de ozono troposférico podría generar irritación en ojos y vías respiratorias, además de empeorar síntomas respiratorios en personas vulnerables. La advertencia incluye ciudades como Indianapolis y sectores cercanos al corredor industrial del estado.

Mientras tanto, en California, los organismos meteorológicos también reportaron deterioro de la calidad del aire en varias zonas urbanas y suburbanas. Además, siempre marca uno de los picos más altos en las mediciones de peores condiciones del aire en todo el país.

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Por ello, se pidió a los ciudadanos de estas zonas del país reducir el uso de combustibles, evitar quemas al aire libre y minimizar trayectos en automóvil durante las horas de mayor concentración contaminante.

Las recomendaciones de las autoridades incluyen mantener ventanas cerradas, utilizar sistemas de ventilación con filtros limpios y permanecer en interiores en caso de presentar molestias respiratorias. También se sugirió evitar actividades físicas prolongadas en exteriores hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que los episodios de mala calidad del aire suelen intensificarse durante temporadas cálidas debido a la combinación entre emisiones contaminantes y radiación solar, factores que favorecen la formación de ozono a nivel del suelo.

Contaminación del aire aumenta las duras condiciones climáticas y el calor. Foto: AP

Además de los efectos inmediatos sobre la salud, especialistas advierten que la exposición prolongada a altos niveles de contaminación puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias crónicas, problemas cardiovasculares y afectaciones pulmonares. Por esa razón, los sistemas de monitoreo ambiental mantienen vigilancia permanente sobre los índices de calidad del aire en distintas regiones del país.

Las autoridades estadounidenses indicaron que continuarán evaluando el comportamiento de las condiciones atmosféricas durante las próximas horas para determinar si las alertas deben mantenerse o ampliarse a otras zonas del medio oeste del país.