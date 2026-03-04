El más reciente boletín publicado por el Área Metropolitana indicó que, en la última semana, el Índice de Calidad del Aire (ICA) de Medellín se mantuvo en categorías positivas. Las estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá reportaron que el ICA estuvo entre las categorías verde (buena), amarilla (moderada) y, en unas pocas zonas, se alcanzó la calificación naranja (no saludable para grupos sensibles).

Las autoridades atribuyeron esta tendencia a las lluvias registradas en los últimos días. Ana Zuleima Orrego Guarín, integrante del equipo de Calidad del Aire del Área Metropolitana, lo explicó con base en monitoreos realizados en los últimos siete días.

“Las estaciones muestran tendencia a disminuir en las próximas horas, y las lluvias han ayudado al lavado efectivo de la atmósfera“, afirmó la ingeniera Orrego Guarín en la comunicación oficial de la entidad.

Calidad del aire en Medellín en los últimos siete días. Foto: Área Metropolitana de Medellín

Según el reporte oficial, las precipitaciones que comenzaron en el norte de Colombia y parte de Venezuela han reducido la entrada de partículas asociadas a incendios y otros eventos de contaminación de fondo.

Esto, debido a que las lluvias tienden a arrastrar partículas contaminantes de la columna de aire hacia el suelo, un fenómeno conocido como “lavado atmosférico”, que favorece la dispersión y reducción de concentraciones de PM2.5 y otros contaminantes.

La ingeniera Orrego Guarín añadió: “Desde el sábado empezó a llover en el norte del país y en Venezuela y, con los eventos de lluvia, sobre todo en Venezuela, la entrada de partículas asociadas a incendios paró y esto hace que tengamos las estaciones con una tendencia a la disminución”.

Autoridades ambientales también advirtieron que otros factores continúan influyendo en la calidad del aire regional, como el tráfico vehicular en las horas pico y la reactivación de actividades laborales y de transporte.

Estos factores pueden elevar las concentraciones de contaminantes como partículas finas y óxidos de nitrógeno, especialmente en horas de la mañana. Un 30 % de los vehículos que circulan por los diez municipios de Antioquia todavía contribuyen negativamente a la presencia de contaminantes en la atmósfera, según el reporte del Área Metropolitana.

El Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA 2017-2030) del Área Metropolitana subraya que las condiciones meteorológicas locales, propias de un valle rodeado por montañas, influyen de manera significativa en la ventilación atmosférica, por lo que se hacen aún más relevantes los episodios de lluvia en la región.