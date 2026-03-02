El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para esta semana, del 2 al 6 de marzo, y se prevé aumento de nubosidad y lluvias en gran parte del país, especialmente los días 3, 4 y 5 de marzo.

La entidad meteorológica detalló que durante estos días habrá probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Insular, Pacífica, Andina y Amazonía.

De acuerdo con el reporte, también se espera un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre las costas de la región Caribe y sectores del oriente, centro y suroccidente del mar Caribe colombiano.

Polvo del Sahara y frente frío impactarán el clima y la calidad del aire en Colombia esta semana

En el caso de Bogotá, se prevé probabilidad de lluvias durante las tardes, especialmente en sectores del norte y occidente de la ciudad. La temperatura del aire variará entre aproximadamente 9 y 20 °C.

Para este lunes 2 de marzo, el reporte confirma la consolidación de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el eje de la región Andina, abarcando departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), así como en el sur de la región Caribe.

Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias aisladas durante la tarde de este 2 de marzo, con temperatura máxima cercana a los 20 °C, según el Ideam. Foto: Composición Semana/atos: IDEAM – Imagen elaborada por ChatGPT/ Getty Images

En las regiones Pacífica y Amazónica —especialmente Putumayo y Caquetá— se prevé una actividad persistente, con lluvias de intensidad moderada a fuerte.

Por su parte, en la Orinoquía y sectores del Caribe predominarán condiciones más secas, con lluvias ligeras y dispersas.

Pronóstico del clima para el 2 de marzo: lluvias en Andes y sol en el Caribe. Foto: “Datos meteorológicos: IDEAM – Infografía elaborada por ChatGPT”.

El martes 3 de marzo se observará un fortalecimiento notable de los sistemas nubosos, especialmente en el centro y norte del país. Se prevén lluvias fuertes en zonas del golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba y en departamentos del sur de la región Caribe.

En el interior del país, Tolima, Huila y el Eje Cafetero experimentarán lluvias constantes. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un aumento de la nubosidad, con posibles lluvias moderadas y ráfagas de viento.

El próximo miércoles 4 de marzo se perfila como uno de los días con mayor volumen de precipitaciones de la semana, con amplia cobertura en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Así estará el clima en Colombia. Foto: Ideam

Los pronósticos indican alta probabilidad de lluvias de intensidad moderada a fuerte, desde Chocó hasta Norte de Santander y Santander, con posibles tormentas eléctricas y acumulados significativos. La región Amazónica continuará bajo condiciones húmedas, particularmente en Amazonas y Vaupés.

En Meta y Vichada se empezará a registrar un ligero incremento en la nubosidad, así como en la probabilidad de lloviznas en comparación con los días anteriores.

Para el jueves 5 de marzo predominarán las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y el sur de la región Caribe. Persistirán las lluvias de moderadas a fuertes, con una tendencia a desplazarse hacia el occidente y el sur del país.

Colombia, entre lluvias y sol: tormentas en los Andes y cielo despejado en el Caribe

Se prevén lluvias fuertes en zonas del golfo de Urabá y en Antioquia, en ciudades como Medellín. Foto: Getty Images

Se mantienen alertas por precipitaciones intensas en el litoral Pacífico, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y en el piedemonte amazónico.

Aunque en la región Caribe se prevé una leve disminución de las lluvias respecto al día anterior, departamentos como Magdalena y Bolívar seguirán registrando acumulados moderados, principalmente en su zona sur.

En el centro de la región Andina, las lluvias serán más intermitentes, pero continuarán durante las horas de la tarde y la noche.

El próximo miércoles 4 de marzo se perfila como uno de los días con mayor volumen de precipitaciones de la semana, con amplia cobertura en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, en ciudades como Cali. Foto: José Luis Guzmán / El País

Hacia el viernes 6 de marzo, el pronóstico indica una concentración de las lluvias más fuertes en el sur del país, afectando principalmente a Amazonas, Caquetá y sectores del sur de la región Pacífica.

En el norte y centro del territorio nacional se prevé la presencia de núcleos dispersos de lluvia, con periodos de tiempo seco alternados con chubascos fuertes de corta duración.

No obstante, el piedemonte llanero y sectores de la Orinoquía podrían experimentar un aumento en la actividad de lluvias, cerrando la semana con una distribución de humedad más generalizada en el país.