Durante la madrugada de este lunes 2 de marzo se registraron lluvias moderadas a fuertes en zonas de Antioquia, Santander, Chocó y Nariño, mientras el Caribe y el Archipiélago mantienen cielo despejado y temperaturas altas.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Pronóstico Nacional para las próximas 24 horas

El Ideam proyecta un panorama de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, con los siguientes detalles:

Regiones con mayor probabilidad de lluvia

Se espera la presencia de lluvias de ligeras a moderadas, con focos más intensos en las siguientes regiones:

Sur de la región Caribe: Especialmente en Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena y Córdoba.

Especialmente en Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena y Córdoba. Nororiente de la región Andina: Incluye departamentos como Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Incluye departamentos como Santander, Norte de Santander y Boyacá. Oriente y sur de la Amazonía: Zonas de Vaupés y Amazonas.

Zonas de Vaupés y Amazonas. Regiones del Pacífico y Andina Occidental: Como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia.

Estas lluvias son producto de focos de convección activa en la atmósfera y se asocian a una alta probabilidad de descargas eléctricas en las zonas mencionadas.

Zonas con predominio de tiempo seco

El tiempo seco se observa sobre:

Región de la Orinoquía.

Centro y occidente de la Amazonía.

Caribe colombiano, principalmente sobre sus áreas costeras.

Para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se proyecta cielo entre parcial y ligeramente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en algunos sectores.

Pronóstico para ciudades principales

Aquí presentamos un desglose por ciudad, con información meteorológica y términos técnicos del IDEAM relativos al clima para hoy:

Barranquilla

Tiempo: Cielo ligeramente nublado con predominio de condiciones secas.

Cielo ligeramente nublado con predominio de condiciones secas. Temperatura máxima: hasta 34 °C .

. El entorno seco es típico debido a la influencia del clima tropical del Caribe.

Cartagena de Indias

Tiempo: Principalmente seco con nubosidad ligera.

Principalmente seco con nubosidad ligera. Temperatura máxima: alrededor de 34 °C .

. La ciudad mantiene un clima cálido característico del Caribe colombiano.

Medellín

Tiempo: Mañana con predominio de cielo seco y nubosidad parcial a completa, con probabilidad de lloviznas ligeras.

Mañana con predominio de cielo seco y nubosidad parcial a completa, con probabilidad de lloviznas ligeras. Temperatura máxima: cerca de 26 °C.

Las lluvias suelen ocurrir en horas de la tarde-noche en zonas cercanas a los corregimientos que reciben humedad del Pacífico.

Tunja

Tiempo: condiciones secas con cielo parcialmente nublado.

condiciones secas con cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima: aproximadamente 19 °C, típica de ciudades ubicadas a mayor altitud en la cordillera oriental.

Bucaramanga

Tiempo: nubosidad variable con predominio de tiempo seco; posibilidad de lluvias en horas de la tarde.

nubosidad variable con predominio de tiempo seco; posibilidad de lluvias en horas de la tarde. Temperatura máxima: alrededor de 27 °C .

alrededor de . El clima suele ser cálido y húmedo con patrones tropicales interandinos.

Cali

Tiempo: Cielo de ligeramente a parcialmente nublado con lluvias a lo largo del día.

Cielo de ligeramente a parcialmente nublado con lluvias a lo largo del día. Temperatura máxima: Aproximadamente 29 °C .

Aproximadamente . Las lluvias en Cali y el Valle del Cauca son frecuentes durante esta época, con lluvias vespertinas habituales.

Pronóstico del clima para el 2 de marzo: lluvias en Andes y sol en el Caribe. Foto: “Datos meteorológicos: IDEAM – Infografía elaborada por ChatGPT”.

Condiciones climáticas en Bogotá

En Bogotá, durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado con tiempo seco en la mayor parte de la ciudad.

Por la tarde se espera un aumento moderado de nubosidad, con posibles lluvias aisladas en localidades como Suba, Engativá, Barrios Unidos y Usaquén.

En la noche continuará el clima mayormente seco, aunque podrían presentarse lluvias ligeras en las primeras horas especialmente en Engativá y Suba.

La temperatura máxima rondará los 20 °C y la mínima los 12 °C.