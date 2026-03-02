Cali

El clima para este lunes, 2 de marzo, en Cali: esto dice el Ideam

Las comunidades deben estar alertas a las recomendaciones de las autoridades.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 6:45 a. m.
Lluvias en Cali.
Lluvias en Cali. Foto: X (@BogotaTransito)

Para este lunes, 2 de marzo, habrá una jornada de inestabilidad atmosférica en Cali, Valle del Cauca, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Cali: Se espera cielo entre ligeramente a parcialmente nublado, con lluvias a lo largo del día. La temperatura máxima será de 29 grados centígrados”, explicaron desde el Ideam.

Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

El departamento del Valle del Cauca aparece en el informe como una de las zonas del país donde se pueden registrar fuertes lluvias, incluyendo descargas eléctricas. Es necesario que la ciudadanía pueda estar pendiente de las recomendaciones de las autoridades. Para la ciudad de Cali habrá nubosidad y lluvias a lo largo del día

