Confirman “desvíos preventivos” en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones en el sur de Cali

La administración comunicará hasta cuándo se aplicará la medida, que entró en vigencia esta semana.

Redacción Nación
28 de febrero de 2026, 1:47 p. m.
Los cambios se dan tras unas recomendaciones de la policía distrital.
Los cambios se dan tras unas recomendaciones de la policía distrital. Foto: Cortesía Emcali

El sistema público de transporte de Cali, MetroCali MIO, informó que se han desviado ciertas rutas de los buses y el cierre de unas estaciones de manera temporal, hasta próximo aviso. Se insta a las personas a revisar los cambios provisionales para programar sus jornadas.

Las rutas del MIO P21E, E21, T31, P21C, P51C y A61 serán desviadas por razones preventivas, de acuerdo con una publicación del MetroCali en sus redes sociales. Además, “se realiza el cierre de las estaciones Univalle y Buitrera” y “se suspende temporalmente la operación de la ruta A19B”.

El sistema de transporte detalló que las rutas E21 - T31 - P51C - P21C se desvían en dirección norte-sur, de esta manera: “Después de atender la estación Capri, los vehículos giran a la izquierda en la Kr. 80 hasta la Cl. 25, donde giran a la derecha y retoman en la estación Universidades”.

En cuanto a esas mismas rutas que van de sur a norte, los buses salen por la calle 25 luego de parar en la estación Universidades. Desde allí continúan hasta la carrera 80, donde giran a la izquierda y siguen por la calle 5, para retornar a la estación Capri.

El desvío de la ruta P21E (de norte a sur) es “después de atender la parada Cl. 13 entre Kr. 75 y 76, los vehículos giran a la izquierda en la Kr. 80 hasta la Cl. 25, donde giran a la derecha y retoman en la estación Universidades”. De sur a norte: “Después de atender la estación Universidades, los vehículos salen por la Cl. 25 y continúan hasta la Kr. 80, donde giran a la izquierda, continúan hasta la Cl. 13, giran a la derecha y retoman en la parada de la Cl. 13 entre Kr. 80 y Kr. 78″.

El usuario ya no depende de puntos físicos: ahora puede recargar desde su celular o con un solo movimiento en una máquina inteligente.
MetroCali detalló los desvíos para que los usuarios programen sus rutas. Foto: JOSÉ LUIS GUZMÁN / EL PAÍS

En cuanto a la ruta A61 que va de norte a sur, los buses del MIO paran en la calle 14 con carrera 75 para luego girar a la izquierda con la carrera 80 hasta la calle 25, donde giran a la derecha y vuelven a la estación Universidades.

Esta misma ruta de sur a norte: “Después de atender la estación Universidades, los vehículos salen por la Cl. 25 y continúan hasta la Kr. 80, donde giran a la izquierda, continúan hasta la Cl. 14, giran a la derecha y retoman en la parada de la Cl. 14 entre Kr. 76 y Kr. 73″.

MetroCali amplió que las decisiones se tomaron luego de recomendaciones de la policía de Cali.

