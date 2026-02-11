Tenga en cuenta: estas son las seis rutas del MÍO que retoman sus recorridos habituales; conozca los detalles

Después de meses de afectaciones en la movilidad de Cali, seis rutas del MÍO retomaron sus recorridos habituales en el oriente de la ciudad, una noticia que mejora la movilidad diaria de miles de usuarios en una de las zonas más pobladas de la capital vallecaucana.

La decisión fue tomada por Metro Cali, la entidad que gestiona el sistema de transporte masivo, luego de evaluar las condiciones de seguridad y la recuperación de infraestructura que permitieran devolver a los buses su operación regular sin mayores riesgos para los pasajeros ni para los conductores.

El restablecimiento del recorrido original de estas rutas beneficiará a más de 22.000 usuarios diarios. Foto: JOSÉ LUIS GUZMÁN / EL PAÍS

Desde 2025, el MÍO había tenido que suspender una ruta y desviar cinco más en el oriente de la ciudad debido a situaciones de seguridad y de deterioro vial “en los CAI de Alfonso Bonilla y Puertas del Sol”, afirmó Metro Cali. Estas medidas mejorarán la experiencia de los usuarios del sistema.

Tras un análisis técnico realizado de manera conjunta entre la Policía Metropolitana de Cali, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Seguridad y Justicia y el ente gestor, se concluyó que las condiciones estaban dadas para que los buses volvieran a transitar por los corredores afectados, incluyendo la importante transversal 103, una vía clave en la movilidad del sector suroriental de Cali.

¿Qué rutas vuelven a su funcionamiento habitual?

Las rutas que volvieron a operar con su esquema tradicional en el oriente de la ciudad son:

A42B

A44A

A54

A56

A57

A44B (retorno a operaciones)

Metro Cali subrayó que “22.000 usuarios del MIO se benefician” con esta medida. Esto será bien recibido, especialmente en los barrios populares del oriente de la ciudad. El restablecimiento de los recorridos habituales busca mejorar la regularidad del servicio, “permitirá mejorar los tiempos de viaje y el acceso a sectores clave como la Terminal Aguablanca”; además, optimizará la conexión entre barrios como Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón, Los Naranjos, Puertas del Sol, Alirio Mora Beltrán y Pízamos con las troncales del MÍO.

Reactivación ruta A44B del MÍO. Foto: Metro Cali

El director de Operaciones de Metro Cali, Daniel Parra, agradeció explícitamente a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Justicia por su apoyo en la verificación de condiciones que hicieron posible el retorno a la operación regular de estas rutas, un paso que se veía como urgente para la dinámica de movilidad en el oriente de Cali.

Además, la entidad indicó que estas reactivaciones hacen parte de los ajustes contemplados en el Plan de Servicios de Operación (PSO) de febrero, un esquema de organización de rutas que busca mejorar la eficiencia del sistema y acercarlo a los parámetros de operación que demandan los usuarios.