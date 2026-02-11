Cali

Tenga en cuenta: estas son las seis rutas del MÍO que retoman sus recorridos habituales; conozca los detalles

Los cambios a estas rutas se implementaron desde el 2025 por situaciones de seguridad e infraestructura.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 9:30 a. m.
6 rutas vuelven a sus rutas habituales después de meses
6 rutas vuelven a sus rutas habituales después de meses Foto: Bernardo Peña/El País

Después de meses de afectaciones en la movilidad de Cali, seis rutas del MÍO retomaron sus recorridos habituales en el oriente de la ciudad, una noticia que mejora la movilidad diaria de miles de usuarios en una de las zonas más pobladas de la capital vallecaucana.

La decisión fue tomada por Metro Cali, la entidad que gestiona el sistema de transporte masivo, luego de evaluar las condiciones de seguridad y la recuperación de infraestructura que permitieran devolver a los buses su operación regular sin mayores riesgos para los pasajeros ni para los conductores.

El restablecimiento del recorrido original de estas rutas beneficiará a más de 22.000 usuarios diarios. Foto: JOSÉ LUIS GUZMÁN / EL PAÍS

Desde 2025, el MÍO había tenido que suspender una ruta y desviar cinco más en el oriente de la ciudad debido a situaciones de seguridad y de deterioro vial “en los CAI de Alfonso Bonilla y Puertas del Sol”, afirmó Metro Cali. Estas medidas mejorarán la experiencia de los usuarios del sistema.

Tras un análisis técnico realizado de manera conjunta entre la Policía Metropolitana de Cali, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Seguridad y Justicia y el ente gestor, se concluyó que las condiciones estaban dadas para que los buses volvieran a transitar por los corredores afectados, incluyendo la importante transversal 103, una vía clave en la movilidad del sector suroriental de Cali.

