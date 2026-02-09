Ofertas de empleo en Cali para todos los perfiles: conozca más aquí

Con empresas de distintos sectores que mantienen procesos de contratación abiertos para fortalecer sus equipos de trabajo y responder a las necesidades de crecimiento de sus operaciones, el mercado laboral en Cali continúa mostrando una dinámica activa. Esta situación ha permitido la apertura constante de convocatorias dirigidas a candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia.
Las oportunidades disponibles incluyen cargos de apoyo, posiciones técnicas y roles profesionales, lo que amplía las posibilidades de acceso al empleo para quienes buscan iniciar su vida laboral, cambiar de trabajo o avanzar en su trayectoria profesional dentro de la ciudad.
Si desea postularse a las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.
El proceso es virtual, sin costo y permite participar en múltiples convocatorias activas en la capital vallecaucana.
Analista de conciliaciones y tesorería – Coéxito
Salario: 3.120.000
En Coéxito S.A.S. buscan un/a analista de conciliaciones y tesorería que apoye en garantizar la integridad y exactitud de los registros asociados a las cuentas bancarias y la caja general de la compañía.
Responsabilidades:
- Configurar reglas de conciliación automática y parametrizar códigos bancarios.
- Cargar diariamente archivos bancarios y transformar estructuras para lectura en Oracle.
- Conciliar cuentas de efectivo: caja general, bancos, fondos, títulos y medios de pago.
- Validar que los saldos internos coincidan con los extractos bancarios.
Requerimientos:
- Profesional en Contaduría, Administración de Empresas o carreras afines.
- Excel avanzado.
- Mínimo 2 años de experiencia en áreas de tesorería o financieras.
- Deseable manejo de portales bancarios.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Enfermero auditor junior – Keralty
Salario: A convenir
Este rol es crucial dentro del equipo, asegurando que los servicios de salud cumplan con las normativas vigentes y se mantengan los más altos estándares de calidad.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías de procesos de atención médica.
- Garantizar el cumplimiento de normativas de salud.
- Colaborar con el equipo médico para mejorar la calidad de atención.
- Elaborar informes detallados sobre los hallazgos de auditoría.
- Participar en la capacitación continua del personal en temas de auditoría.
Requerimientos:
- Título en Enfermería con especialización en Auditoría Médica.
- Experiencia mínima de 3 años como auditor de salud.
- Conocimiento en normativas de salud y procesos de auditoría.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar contable - Funeraria Inversiones y Planes De La Paz
Salario: A convenir
Su rol será fundamental en la correcta gestión contable y tributaria, contribuyendo al crecimiento y cumplimiento normativo de la empresa.
Responsabilidades:
- Registrar y controlar los movimientos contables diarios en el sistema.
- Verificar y validar la exactitud de los documentos contables.
- Apoyar en los cierres contables.
- Mantener organizados y actualizados los documentos contables.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como auxiliar contable, contador técnico o asistente contable.
- Conocimiento en normativas contables y tributarias.
- Manejo de SIIGO y herramientas de Microsoft Office.
- Habilidad para trabajar en equipo y atención al detalle.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de visual merchandising – Cueros Vélez
Salario: A convenir
En este rol, tendrá la oportunidad de garantizar que los estándares visuales sean cumplidos en todas las tiendas, tanto a nivel nacional como internacional, adaptando las estrategias a diversos formatos de venta.
Responsabilidades:
- Ejecutar lineamientos de visual merchandising para distintas marcas.
- Implementar montajes de vitrinas en campañas.
- Adaptar estrategias visuales a puntos de venta específicos.
- Capacitar al personal sobre técnicas de visual merchandising.
- Proponer nuevas estrategias para aumentar la rotación de productos.
- Colaborar con administradores en seguimiento de indicadores.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias en exhibición.
Requerimientos:
- Experiencia previa de 6 meses en visual merchandising o rol similar.
- Conocimientos sólidos en diseño y presentación visual.
- Habilidad para trabajar en un entorno dinámico y rápido.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
- Tecnólogo en áreas de Diseño Industrial, Gráfico, de Moda.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Judicante – Seguridad Atlas
Salario: 1.750.905 a 2.000.000
Como judicante, asistente legal o practicante de derecho, serás parte de un área clave que apoya los procesos legales de la organización, alineándose con los objetivos estratégicos.
Responsabilidades:
- Apoyo en la redacción de documentos legales.
- Asistencia en procesos disciplinarios.
- Colaboración en tareas legales diarias.
Requerimientos:
- Estudiante de Derecho de décimo semestre.
- Certificado de terminación de materias.
- Experiencia previa en consultorios.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Cali, haga clic en este enlace.