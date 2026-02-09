Ofertas de empleo en Cali para todos los perfiles: conozca más aquí

Con empresas de distintos sectores que mantienen procesos de contratación abiertos para fortalecer sus equipos de trabajo y responder a las necesidades de crecimiento de sus operaciones, el mercado laboral en Cali continúa mostrando una dinámica activa. Esta situación ha permitido la apertura constante de convocatorias dirigidas a candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia.

Las oportunidades disponibles incluyen cargos de apoyo, posiciones técnicas y roles profesionales, lo que amplía las posibilidades de acceso al empleo para quienes buscan iniciar su vida laboral, cambiar de trabajo o avanzar en su trayectoria profesional dentro de la ciudad.

Si desea postularse a las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional de manera gratuita y aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

El proceso es virtual, sin costo y permite participar en múltiples convocatorias activas en la capital vallecaucana.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Analista de conciliaciones y tesorería – Coéxito

Salario: 3.120.000

En Coéxito S.A.S. buscan un/a analista de conciliaciones y tesorería que apoye en garantizar la integridad y exactitud de los registros asociados a las cuentas bancarias y la caja general de la compañía.

Responsabilidades:

Configurar reglas de conciliación automática y parametrizar códigos bancarios.

Cargar diariamente archivos bancarios y transformar estructuras para lectura en Oracle.

Conciliar cuentas de efectivo: caja general, bancos, fondos, títulos y medios de pago.

Validar que los saldos internos coincidan con los extractos bancarios.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración de Empresas o carreras afines.

Excel avanzado.

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de tesorería o financieras.

Deseable manejo de portales bancarios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero auditor junior – Keralty

Salario: A convenir

Este rol es crucial dentro del equipo, asegurando que los servicios de salud cumplan con las normativas vigentes y se mantengan los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Realizar auditorías de procesos de atención médica.

Garantizar el cumplimiento de normativas de salud.

Colaborar con el equipo médico para mejorar la calidad de atención.

Elaborar informes detallados sobre los hallazgos de auditoría.

Participar en la capacitación continua del personal en temas de auditoría.

Requerimientos:

Título en Enfermería con especialización en Auditoría Médica.

Experiencia mínima de 3 años como auditor de salud.

Conocimiento en normativas de salud y procesos de auditoría.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Capacidad analítica y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en Colombia

Auxiliar contable - Funeraria Inversiones y Planes De La Paz

Salario: A convenir

Su rol será fundamental en la correcta gestión contable y tributaria, contribuyendo al crecimiento y cumplimiento normativo de la empresa.

Responsabilidades:

Registrar y controlar los movimientos contables diarios en el sistema.

Verificar y validar la exactitud de los documentos contables.

Apoyar en los cierres contables.

Mantener organizados y actualizados los documentos contables.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como auxiliar contable, contador técnico o asistente contable.

Conocimiento en normativas contables y tributarias.

Manejo de SIIGO y herramientas de Microsoft Office.

Habilidad para trabajar en equipo y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de visual merchandising – Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este rol, tendrá la oportunidad de garantizar que los estándares visuales sean cumplidos en todas las tiendas, tanto a nivel nacional como internacional, adaptando las estrategias a diversos formatos de venta.

Responsabilidades:

Ejecutar lineamientos de visual merchandising para distintas marcas.

Implementar montajes de vitrinas en campañas.

Adaptar estrategias visuales a puntos de venta específicos.

Capacitar al personal sobre técnicas de visual merchandising.

Proponer nuevas estrategias para aumentar la rotación de productos.

Colaborar con administradores en seguimiento de indicadores.

Mantenerse actualizado sobre tendencias en exhibición.

Requerimientos:

Experiencia previa de 6 meses en visual merchandising o rol similar.

Conocimientos sólidos en diseño y presentación visual.

Habilidad para trabajar en un entorno dinámico y rápido.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Tecnólogo en áreas de Diseño Industrial, Gráfico, de Moda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Judicante – Seguridad Atlas

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

Como judicante, asistente legal o practicante de derecho, serás parte de un área clave que apoya los procesos legales de la organización, alineándose con los objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

Apoyo en la redacción de documentos legales.

Asistencia en procesos disciplinarios.

Colaboración en tareas legales diarias.

Requerimientos:

Estudiante de Derecho de décimo semestre.

Certificado de terminación de materias.

Experiencia previa en consultorios.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Cali, haga clic en este enlace.