Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en Colombia

Las ofertas de empleo con contratación inmediata se han convertido en una alternativa clave para quienes buscan vincularse rápidamente al mercado laboral, ya que este tipo de convocatorias responde a necesidades urgentes de las empresas para cubrir cargos operativos, técnicos y profesionales en el menor tiempo posible. La agilización de los procesos de selección permite que los candidatos avancen con mayor rapidez desde la postulación hasta la contratación.

Estas oportunidades también representan una ventaja para las personas que desean reactivarse laboralmente en el corto plazo en distintas ciudades, acceder a ingresos de manera más rápida y ganar experiencia mientras fortalecen su perfil profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Como asistente de farmacia, será parte vital del equipo, asegurando una dispensación adecuada y eficaz de los medicamentos y dispositivos médicos.

Responsabilidades:

Gestionar la farmacia asegurando un control preciso de inventarios.

Garantizar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.

Proveer información clara a pacientes y al equipo médico sobre medicamentos y dispositivos.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.

Requerimientos:

Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año, incluyendo prácticas en el sector hospitalario.

Habilidades en recepción, almacenamiento, distribución e información de medicamentos.

Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos de servicios farmacéuticos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista en sistemas hoteleros – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: 3.500.000

En este rol crucial, será responsable de liderar el proceso de implementación de soluciones tecnológicas, asegurando que cada cliente reciba una experiencia personalizada y eficiente.

Responsabilidades:

Liderar la implementación de soluciones tecnológicas para clientes nuevos.

Colaborar con equipos internos para asegurar la adaptación y personalización de tecnologías.

Analizar y optimizar los procesos de implementación para mejorar la eficiencia.

Proveer soporte y capacitación técnica a los clientes durante la transición.

Monitorear y reportar el progreso de las implementaciones a la gerencia.

Requerimientos:

Experiencia de dos años como especialista en implementación o roles similares en el sector hotelero.

Conocimiento sólido de metodologías de implementación de tecnologías.

Habilidades de gestión de proyectos y coordinación de equipos.

Capacidad para resolver problemas técnicos de manera eficaz.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Disponibilidad para viajar según las necesidades del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de obra – Santa Marta

Empresa: Jiménez Constructores S.A.S.

Salario: A convenir

Como director de obra, será responsable de supervisar y coordinar las actividades de construcción, gestionando un equipo comprometido con el éxito del proyecto.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar todas las actividades de construcción.

Gestionar el equipo de trabajo y fomentar el trabajo en equipo.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad en la obra.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.

Mínimo 5 años de experiencia en proyectos residenciales verticales.

Habilidades interpersonales y liderazgo efectivo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista en riesgos y seguros – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Si le apasiona el manejo de riesgos y la gestión de seguros en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Coordinar pólizas.

Gestionar reclamaciones.

Monitorear cartera.

Desarrollar planes de prevención.

Capacitar equipos.

Asistir al comité jurídico.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

48 meses de experiencia en seguros (sector construcción).

Habilidades de comunicación.

Conocimiento en manejo de pólizas y reclamaciones.

Experiencia en análisis de riesgos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Residente redes secas – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Si es un ingeniero civil, eléctrico o electricista con tarjeta profesional vigente y tiene una sólida experiencia gestionando redes secas en proyectos viales, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto.

Documentar lecciones aprendidas de manera oportuna.

Asegurar el análisis y gestión de desviaciones en la planeación.

Ejecutar la programación del frente asignado.

Elaborar y seguir pedidos de materiales y contratos.

Monitorear y reportar cambios en la matriz de riesgos.

Asegurar el cumplimiento de las redes secas del proyecto.

Requerimientos:

Ingeniero civil eléctrico o electricista con tarjeta profesional vigente.

Mínimo 6 años de experiencia general en el campo.

4 años de experiencia específica como residente de redes secas en proyectos de infraestructura vial.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

