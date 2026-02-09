Comience la semana con empleo: más de 195 mil vacantes lo esperan

Iniciar la semana con una búsqueda activa y organizada de trabajo puede convertirse en una estrategia clave para acceder a nuevas oportunidades laborales. En línea con este propósito, la sección de Semana Empleos reúne actualmente más de 195.000 vacantes dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, disponibles en diferentes regiones del país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, telecomunicaciones, belleza y estética, salud, entre otros campos. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Coordinador de zona junior – Bogotá

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 4.176.000

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de desarrollo de negocios – Cali

Empresa: SYSCOM Colombia S.A.S.

Salario: 4.500.000

Como parte del equipo, será clave para construir relaciones sólidas con los clientes y liderar estrategias comerciales innovadoras.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de expansión de negocio.

Identificar y establecer relaciones con nuevos clientes.

Colaborar con equipos internos para impulsar la innovación de productos.

Analizar tendencias del mercado para detectar oportunidades de crecimiento.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como gerente de desarrollo de negocios o similar en el sector telecomunicaciones.

Conocimiento en estrategias de ventas y negociación efectiva.

Habilidad para analizar el mercado y detectar oportunidades de negocio.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Técnico en educación – Barranquilla

Empresa: Prebel

Salario: A convenir

Como técnico en educación, educador en ventas, se unirá a un equipo que valora la innovación y el desarrollo continuo.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar planes de capacitación efectivos para el equipo de ventas.

Coordinar y supervisar sesiones de formación en técnicas de peluquería y cosmética.

Evaluar el progreso de los participantes y ajustar los programas según sea necesario.

Fomentar el aprendizaje continuo y la mejora de habilidades técnicas y de servicio al cliente.

Requerimientos:

Título en Técnico en Educación Formador en Cosmética o carrera afín.

Experiencia comprobada como educador en ventas o instructor de peluquería.

Conocimiento profundo en técnicas de peluquería y productos cosméticos.

Habilidad para utilizar herramientas ofimáticas y plataformas de e-learning.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general en consulta externa – Armenia

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 4.500.000 a 4.700.000

Keralty está buscando un médico general que se una al equipo para proporcionar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, siguiendo estrictamente las guías y protocolos institucionales.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar pacientes según las patologías presentadas.

Brindar atención médica integral oportuna y segura.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías institucionales.

Colaborar con otros profesionales de salud para un manejo adecuado del paciente.

Intervenir en procesos de educación al paciente para fomentar su bienestar.

Requerimientos:

Título en Medicina con tarjeta profesional vigente.

Formación complementaria como médico general o especialización en medicina general.

Cursos vigentes en RCP básico y avanzado, manejo a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento en procesos de duelo.

Experiencia mínima de 2 años como médico general en consulta externa y al menos 1 año en hospitalización (No aplica SSO).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo(a) comercial tiempo completo – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 1.816.000

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector Retail.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros tarjetas de crédito y créditos.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.

Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con compensatorio a la semana.

Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

