Comience la semana con empleo: más de 195 mil vacantes lo esperan

Iniciar la semana con una búsqueda activa y organizada de trabajo puede convertirse en una estrategia clave para acceder a nuevas oportunidades laborales. En línea con este propósito, la sección de Semana Empleos reúne actualmente más de 195.000 vacantes dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, disponibles en diferentes regiones del país.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, telecomunicaciones, belleza y estética, salud, entre otros campos. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Coordinador de zona junior – Bogotá
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: 4.176.000
Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
- Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
- Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
- Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
- Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
- Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Gerente de desarrollo de negocios – Cali
Empresa: SYSCOM Colombia S.A.S.
Salario: 4.500.000
Como parte del equipo, será clave para construir relaciones sólidas con los clientes y liderar estrategias comerciales innovadoras.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de expansión de negocio.
- Identificar y establecer relaciones con nuevos clientes.
- Colaborar con equipos internos para impulsar la innovación de productos.
- Analizar tendencias del mercado para detectar oportunidades de crecimiento.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como gerente de desarrollo de negocios o similar en el sector telecomunicaciones.
- Conocimiento en estrategias de ventas y negociación efectiva.
- Habilidad para analizar el mercado y detectar oportunidades de negocio.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Técnico en educación – Barranquilla
Empresa: Prebel
Salario: A convenir
Como técnico en educación, educador en ventas, se unirá a un equipo que valora la innovación y el desarrollo continuo.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar planes de capacitación efectivos para el equipo de ventas.
- Coordinar y supervisar sesiones de formación en técnicas de peluquería y cosmética.
- Evaluar el progreso de los participantes y ajustar los programas según sea necesario.
- Fomentar el aprendizaje continuo y la mejora de habilidades técnicas y de servicio al cliente.
Requerimientos:
- Título en Técnico en Educación Formador en Cosmética o carrera afín.
- Experiencia comprobada como educador en ventas o instructor de peluquería.
- Conocimiento profundo en técnicas de peluquería y productos cosméticos.
- Habilidad para utilizar herramientas ofimáticas y plataformas de e-learning.
- Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Médico general en consulta externa – Armenia
Empresa: Keralty S.A.S.
Salario: 4.500.000 a 4.700.000
Keralty está buscando un médico general que se una al equipo para proporcionar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, siguiendo estrictamente las guías y protocolos institucionales.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar pacientes según las patologías presentadas.
- Brindar atención médica integral oportuna y segura.
- Asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías institucionales.
- Colaborar con otros profesionales de salud para un manejo adecuado del paciente.
- Intervenir en procesos de educación al paciente para fomentar su bienestar.
Requerimientos:
- Título en Medicina con tarjeta profesional vigente.
- Formación complementaria como médico general o especialización en medicina general.
- Cursos vigentes en RCP básico y avanzado, manejo a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento en procesos de duelo.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general en consulta externa y al menos 1 año en hospitalización (No aplica SSO).
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Ejecutivo(a) comercial tiempo completo – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: 1.816.000
Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector Retail.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros tarjetas de crédito y créditos.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.
- Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con compensatorio a la semana.
- Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.