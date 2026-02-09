EMPLEO

Comience la semana con empleo: más de 195 mil vacantes lo esperan

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

9 de febrero de 2026, 10:55 a. m.
No deje pasar esta oportunidad
No deje pasar esta oportunidad Foto: Getty Images

Iniciar la semana con una búsqueda activa y organizada de trabajo puede convertirse en una estrategia clave para acceder a nuevas oportunidades laborales. En línea con este propósito, la sección de Semana Empleos reúne actualmente más de 195.000 vacantes dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, disponibles en diferentes regiones del país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, telecomunicaciones, belleza y estética, salud, entre otros campos. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Conozca algunas de las ofertas que lanzó la compañía.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Coordinador de zona junior – Bogotá

Empresa: Tiendas Ísimo

Finanzas

Medellín abre nuevas oportunidades de empleo para todos los perfiles: aplique acá

Consumo inteligente

Nuevos precios para casarse, autenticar, escriturar y más en notarías para 2026: oficializaron tarifas

Finanzas

¿Quiere iniciar la semana con empleo? Hay más de 18.000 vacantes activas en Barranquilla

Finanzas

Empresas ofrecen vacantes de empleo con salarios de hasta 15 millones: postúlese aquí

Finanzas

Hay más de 190 mil vacantes activas en el país; aplicar es gratis

Deportes

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Ahorro e inversión

Invierta en CDT en febrero: estos son los bancos que ofrecen las mejores tasas, según la Superfinanciera

Finanzas

Finalice la semana con empleo: ofertas abiertas y cómo postularse

Finanzas

Empresas buscan asesores comerciales: revise las oportunidades disponibles

Finanzas

Ofertas laborales para ingenieros de sistemas en todo el país. Conozca más detalles aquí

Salario: 4.176.000

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
  • Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
  • Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
  • Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
  • Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
  • Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de desarrollo de negocios – Cali

Empresa: SYSCOM Colombia S.A.S.

Salario: 4.500.000

Como parte del equipo, será clave para construir relaciones sólidas con los clientes y liderar estrategias comerciales innovadoras.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar estrategias de expansión de negocio.
  • Identificar y establecer relaciones con nuevos clientes.
  • Colaborar con equipos internos para impulsar la innovación de productos.
  • Analizar tendencias del mercado para detectar oportunidades de crecimiento.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como gerente de desarrollo de negocios o similar en el sector telecomunicaciones.
  • Conocimiento en estrategias de ventas y negociación efectiva.
  • Habilidad para analizar el mercado y detectar oportunidades de negocio.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Empresas ofrecen vacantes de empleo con salarios de hasta 15 millones: postúlese aquí

Técnico en educación – Barranquilla

Empresa: Prebel

Salario: A convenir

Como técnico en educación, educador en ventas, se unirá a un equipo que valora la innovación y el desarrollo continuo.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar planes de capacitación efectivos para el equipo de ventas.
  • Coordinar y supervisar sesiones de formación en técnicas de peluquería y cosmética.
  • Evaluar el progreso de los participantes y ajustar los programas según sea necesario.
  • Fomentar el aprendizaje continuo y la mejora de habilidades técnicas y de servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Título en Técnico en Educación Formador en Cosmética o carrera afín.
  • Experiencia comprobada como educador en ventas o instructor de peluquería.
  • Conocimiento profundo en técnicas de peluquería y productos cosméticos.
  • Habilidad para utilizar herramientas ofimáticas y plataformas de e-learning.
  • Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general en consulta externa – Armenia

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 4.500.000 a 4.700.000

Keralty está buscando un médico general que se una al equipo para proporcionar atención integral, oportuna y segura a los pacientes, siguiendo estrictamente las guías y protocolos institucionales.

Responsabilidades:

  • Evaluar y diagnosticar pacientes según las patologías presentadas.
  • Brindar atención médica integral oportuna y segura.
  • Asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías institucionales.
  • Colaborar con otros profesionales de salud para un manejo adecuado del paciente.
  • Intervenir en procesos de educación al paciente para fomentar su bienestar.

Requerimientos:

  • Título en Medicina con tarjeta profesional vigente.
  • Formación complementaria como médico general o especialización en medicina general.
  • Cursos vigentes en RCP básico y avanzado, manejo a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento en procesos de duelo.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general en consulta externa y al menos 1 año en hospitalización (No aplica SSO).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo(a) comercial tiempo completo – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 1.816.000

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector Retail.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros tarjetas de crédito y créditos.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.
  • Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
  • Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con compensatorio a la semana.
  • Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Medellín.

Medellín abre nuevas oportunidades de empleo para todos los perfiles: aplique acá

Notarias

Nuevos precios para casarse, autenticar, escriturar y más en notarías para 2026: oficializaron tarifas

Barranquilla monumento Ventana al Mundo Foto Guillermo Torres Reina / Semana

¿Quiere iniciar la semana con empleo? Hay más de 18.000 vacantes activas en Barranquilla

En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.

Comience la semana con empleo: más de 195 mil vacantes lo esperan

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.

Empresas ofrecen vacantes de empleo con salarios de hasta 15 millones: postúlese aquí

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana.

Hay más de 190 mil vacantes activas en el país; aplicar es gratis

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Las opciones de ahorro más rentables en CDTs para el mes de julio de 2023.

Invierta en CDT en febrero: estos son los bancos que ofrecen las mejores tasas, según la Superfinanciera

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Fechas claves para el pago del predial a cuotas; propietarios deben hacer la declaración del impuesto

Durante una entrevista de trabajo, la persona debe convencer al reclutador.

Finalice la semana con empleo: ofertas abiertas y cómo postularse

Noticias Destacadas