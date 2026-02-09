Empresas ofrecen vacantes de empleo con salarios de hasta 15 millones: postúlese aquí

Acceder a empleos bien remunerados en Colombia es una posibilidad real para quienes cuentan con experiencia profesional, formación especializada y habilidades demandadas por el mercado laboral. Áreas como tecnología, salud, construcción y administración concentran parte importante de las convocatorias que ofrecen condiciones salariales competitivas en distintas regiones del país.

Actualmente, la sección de Semana Empleos reúne múltiples ofertas laborales con remuneraciones que pueden alcanzar hasta 15 millones de pesos mensuales, dirigidas a profesionales con diferentes niveles de trayectoria que buscan avanzar en su carrera o asumir nuevos retos laborales.

¿Cómo aplicar?

Para acceder a las vacantes disponibles, solo es necesario registrarse en este enlace, crear o cargar su hoja de vida, completar la información solicitada y postularse a la oportunidad que mejor se ajuste a sus expectativas.

El proceso es 100 % gratuito y virtual, y permite aplicar a diversas convocatorias desde un mismo lugar.

Consultor TIC – Bogotá D.C.

Empresa: Open Group S.A.S

Salario: 15.000.000

Open Group se encuentra en la búsqueda de un(a) consultor(a) TIC y/o ejecutivo(a) de cuenta, quien será responsable de liderar la gestión comercial en la zona asignada, impulsando el posicionamiento del portafolio de soluciones y el cumplimiento de los objetivos de ventas definidos por la compañía.

Responsabilidades:

Elaborar y ejecutar el plan de cuentas y/o territorio alineado con los objetivos comerciales de la compañía.

Gestionar oportunidades comerciales en entidades públicas y privadas, incluyendo presentación de propuestas y manejo de objeciones.

Desarrollar y fortalecer la relación comercial con fabricantes y mayoristas, garantizando niveles óptimos de rentabilidad.

Negociar con clientes y proveedores, buscando siempre el mayor beneficio para la compañía y soluciones de alto valor para el cliente.

Conocer en profundidad las cuentas asignadas: decisores, infraestructura, necesidades, oportunidades y proyectos.

Mantener actualizado el CRM con la información de la gestión comercial.

Programar y realizar visitas comerciales, levantamiento de requerimientos, presentación de cotizaciones y cierre de negocios.

Registrar y actualizar oportunidades en los portales de fabricantes correspondientes.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónica, Mecatrónica, Gestión Tecnológica, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia superior a 3 años en cargos comerciales del sector tecnología, preferiblemente en integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones.

Experiencia continua mínima de 2 años en el mismo cargo y empresa (deseable).

Cumplimiento comprobado de metas comerciales y presupuestos de venta.

Manejo de presupuestos de facturación superiores a $1.300 millones o $300 millones en margen.

Experiencia en venta consultiva de proyectos de integración, hardware, software y soluciones IT.

Casos de éxito demostrables en negocios estructurados, facturados y ejecutados.

Médico anestesiólogo – Medellín

Empresa: Hospital Alma Mater de Antioquia

Salario: 14.938.391

Como especialista en anestesiología, será responsable de la valoración, planeación y ejecución de procedimientos anestésicos, garantizando siempre la seguridad del paciente antes, durante y después de las intervenciones quirúrgicas o diagnósticas.

Responsabilidades:

Valorar a los pacientes de manera integral antes de los procedimientos quirúrgicos.

Planificar y administrar anestesia adecuada para cada caso.

Monitorear constantemente los signos vitales de los pacientes durante las cirugías.

Asegurar el bienestar del paciente en la fase postoperatoria.

Colaborar con otros profesionales de la salud para optimizar el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en anestesiología.

Experiencia mínima de 3 años en anestesiología clínica.

Conocimiento profundo de técnicas y procedimientos anestésicos.

Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Licencia médica vigente.

Director de construcciones – Medellín y Bogotá

Empresa: CONINSA

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

El gerente de proyectos de construcción será responsable de coordinar la calidad, el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados para proyectos de infraestructura en el sector público.

Responsabilidades:

Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.

Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.

Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.

Elaborar y controlar presupuestos y programación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.

Tarjeta profesional vigente.

10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.

Experiencia en sector salud educación industria comercio y vivienda.

5 proyectos certificados de 10000 m2 o más.

Director de auditoría interna – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

Croydon busca un director de auditoría interna que lidere el Plan Integral de Auditoría, garantizando el cumplimiento de normativas y la efectividad de los sistemas de control interno.

Responsabilidades:

Liderar el Plan Integral de Auditoría y asegurar su ejecución efectiva.

Desarrollar estrategias para la prevención y detección de fraudes.

Garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas.

Colaborar con distintas áreas para identificar y mitigar riesgos.

Supervisar y guiar al equipo de auditoría interna en sus funciones diarias.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director de auditoría interna o roles similares.

Conocimiento avanzado en auditoría forense y gestión de riesgos.

Habilidad para liderar equipos y proyectos de auditoría.

Capacidad analítica para identificar y mitigar riesgos financieros y operativos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Relación directa con alta dirección.

Analista senior de riesgo de crédito – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 9.923.000

En este rol contribuirá a garantizar el crecimiento rentable y sostenible de la compañía, anticipando oportunamente riesgos derivados de cambios comportamentales, del sistema financiero y del entorno macroeconómico.

Responsabilidades:

Participar en la creación de metodologías innovadoras y nuevos marcos de trabajo para la gestión del riesgo de crédito.

Definir y dar seguimiento al apetito de riesgo en función de la estrategia corporativa.

Desarrollar metodologías para incorporar variables macroeconómicas en la gestión del riesgo de crédito.

Realizar análisis cuantitativos que respalden la toma de decisiones y retroalimenten el ciclo de crédito.

Diseñar e implementar políticas de riesgo para profundizar en segmentos y productos estratégicos.

Monitorear el cumplimiento de los lineamientos de la política de riesgos para asegurar un crecimiento sostenible y rentable.

Analizar tendencias sectoriales y coyunturales para identificar oportunidades y amenazas, integrándolas en la estrategia.

Garantizar la aplicación del marco regulatorio en la gestión del riesgo.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o áreas afines. Deseable: Posgrado en Economía, Riesgos o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas financieras, riesgos o análisis económico.

Capacidad para manejar y procesar grandes volúmenes de datos.

Deseable: Conocimiento en riesgo sectorial, modelos econométricos y análisis macroeconómico.

