Demanda contra el decreto del Gobierno que bajó el sueldo a congresistas provoca reacción de Petro

El abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, demandó ante la Sección Segunda del Consejo de Estado el decreto que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para recortar el sueldo de los congresistas, una resolución que viene funcionando desde enero de este año pasado.

La demanda que ya fue admitida para su estudio pide que se declare la nulidad del Decreto 30 de 2026 del 19 de enero de 2026, emitido por la Presidencia y el Dapre, por posibles vulneraciones a principios como la progresividad, la prohibición de regresividad y a los tratados internacionales adoptados por Colombia en materia de bloque de constitucionalidad.

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Dicho decreto derogó la Resolución 2170 de 2013, el cual reconocía una prima especial de servicios a los integrantes del Congreso de la República, pero el abogado Orjuela consideró que esa decisión no solo afecta a los legisladores, sino a otros empleados públicos como magistrados y funcionarios de tribunales, cuyos salarios se calculan sobre un porcentaje derivado a los ingresos de los congresistas.

Para el demandante, el decreto que expidió el Gobierno Petro este año resulta ser una “medida regresiva en materia de derechos sociales y laborales”, teniendo en cuenta que reduce el nivel de protección alcanzado, sin razones justificadas que permitan disminuir ese derecho.

Orjuela también manifestó en la demanda: “La medida adoptada por el Gobierno nacional carece de un estudio técnico que justifique la necesidad de la derogatoria del Decreto 2170 de 2013. No se presentaron evaluaciones económicas, sociales o jurídicas que sustenten de manera razonable y proporcional esta decisión”.

El Consejo de Estado tendrá que entrar a revisar si dicho decreto que expidió el Gobierno Petro tampoco habría tenido razones jurídicas que justificaran la regresividad de ese derecho, pues el acto administrativo se limitó a hablar de sostenibilidad fiscal y racionalidad del gasto público, sin demostrar cómo esas situaciones prevalecían sobre derechos fundamentales de los trabajadores.

La reacción del presidente

El diario El Espectador reveló esta demanda que llegó al Consejo de Estado para tumbar dicho decreto, pero la publicación provocó la reacción inmediata del presidente Petro, quien a través de su cuenta de X volvió a cuestionar las decisiones de las altas cortes.

“Increíble tratar de quitar la competencia del presidente de derogar decretos de anteriores presidentes. Es por esta intención de no querer autoreformar instituciones en las que se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. El sueldo de los congresistas debe bajar”, dijo el mandatario.

En los próximos días el alto tribunal decidirá si es necesario aplicar la medida cautelar que el demandante solicitó para que el decreto se quedé sin efectos hasta que haya una decisión de fondo.